¿Se debe aplicar otra cuarentena en Magallanes?

Tras los 26 casos nuevos informados ayer, Magallanes figura con 1.423 contagiados de coronavirus, desde que se detectara el primer caso el 17 de marzo pasado. De éstos, 155 corresponden a gente que sigue siendo portadora de la enfermedad siendo susceptible que contagien a otras personas. Pero, estos números sólo dan cuenta de los casos identificados a través de los diversos controles que se realizan diariamente.

Luego de cinco semanas de cuarentena, los infectados pesquisados diariamente eran considerablemente menor, pero ahora la detección de algunos brotes de coronavirus en plantas pesqueras, el aumento de casos en Puerto Natales y cifras que han vuelto a superar los dos dígitos respecto de nuevos contagiados han llevado a algunos parlamentarios y jefaturas locales a plantear la necesidad de una nueva cuarentena, al menos, para Punta Arenas.

Medidas sanitarias más severas para cuidar la salud de los magallánicos parecen contraponerse con la necesidad de reactivar la economía doméstica, que ha sido fuertemente afectada por esta pandemia.

¿Qué camino se debe seguir? El Magallanes le preguntó la opinión a cuatro actores relevantes del quehacer regional respecto de aplicar o no una nueva cuarentena en la zona.

Senadora Carolina Goic:

“En la medida que tengamos un brote no hay que dudar en atajarlo”

La senadora por Magallanes, Carolina Goic (DC), fue una de las parlamentarias que a comienzos de la semana solicitó al Ministerio de Salud evaluar la eventual aplicación de cuarentena luego de los casos de contagios conocidos en una empresa pesquera y ante el temor de un rebrote que pudiesen colapsar los sistemas de atención de salud.

Ella fundamenta estar a favor, pero acorde al seguimiento de los datos que se manejen.

“En la medida que nosotros tengamos efectivamente un brote no hay que dudar en atajarlo altiro. Y la cuarentena tendría que servir para eso. Detener el posible brote.

“Ojalá no lleguemos a la cuarentena, pero es una medida que nosotros no podemos descartar, sobre todo considerando que la capacidad de nuestra red asistencial hoy está limitada y no tenemos la posibilidad, como hace algunas semanas, de enviar personas a Santiago o al norte del país.

“Yo creo que más que la cuarentena en sí es entender que no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos la amenaza del contagio permanentemente. Yo aspiro a que ojalá podamos ser una región donde lleguemos a tener cero contagio para poder garantizar efectivamente la reactivación de la actividad económica. Pero hoy día no estamos en condiciones de eso”.

Alcalde Claudio Radonich:

“Debemos ser muy responsables

al decretar una cuarentena”

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, admite que no es fácil pensar en una nueva cuarentena y apuesta porque la Región de Magallanes sea innovadora y se adelante con respecto al resto del país mediante la aplicación masiva de test para detectar Covid 19.

“Debemos ser muy responsables respecto de decretar cuarentenas. Nuestra ciudad tuvo cinco semanas de cuarentena que fue fundamental en un momento muy crítico respecto de la base del Covid 19 que incluso llegó a tener porcentajes de contagio superiores a lo que tenía Italia y España en su momento.

“Ahora estamos en una segunda etapa, post cuarentena, donde tuvimos muchas semanas con índices a la baja que se han retomado durante los últimos días.

“Por eso que en la comunidad médica no hay unanimidad respecto a esto y lo que sí debemos hacer, todo lo posible finalmente, para estar atento es que estos índices se mantengan controlados como hasta ahora, pero por sobre todo ir más allá.

“Por eso que nos reunimos con la Seremi de Salud y con el director del Servicio de Salud de Magallanes para ofrecerles nuestros consultorios y las áreas de atención primaria, con los financiamientos respectivos y por cierto con las protecciones personales respectivas para comenzar a hacer test masivos del Covid en Punta Arenas.

“Acá no hay que descubrir la rueda porque está inventada… por tanto acá no tenemos que copiar lo que pasa en Santiago, sino que ver lo que está pasando en Nueva Zelanda, en España, en Corea del Sur y por cierto trabajar para hacer test masivos.

“Está toda la voluntad y es por eso que se generó un comité técnico por parte de la Seremi y del Servicio de Salud, del área Salud de la Cormupa para que de manera inteligente comenzar a implementar estos test con la voluntad que tenga la mayor cobertura posible. Nos adelantemos y seamos pioneros en esta etapa con respecto al resto de Chile.

“Tenemos que innovar y sobre todo con responsabilidad y de manera técnica poder adelantarnos y trabajar todos los días incansablemente para proteger a nuestra población que estos rebotes que pueden pasar en cualquier momento sean cada vez más controlados”.

Alejandro Kusanovic, presidente del Core:

“La cuarentena se aplica cuando la curva puede superar la capacidad de atención”

Para el presidente del Consejo Regional y además presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alejandro Kusanovic, antes de pensar en aplicar nuevamente una cuarentena deben haber antecedentes técnicos que avalen una decisión de confinamiento obligatorio en las casas.

“Acá hay que pensar que es un tema técnico. La cuarentena se aplica cuando la pendiente de la curva puede superar la capacidad de atención que tienen los hospitales. En ese instante se aplica la cuarentena, pero no es un tema de ponerlo porque yo creo o yo pensé.

“Yo lo que sí creo es que debe haber una campaña más fuerte del gobierno en relación a medios de comunicación, televisión y medios escritos, en relación a llamar a la gente a que actúe como si estuviera en cuarentena y se movilice para lo estrictamente necesario. Yo creo que eso es lo que falta, emprender una campaña masiva para educar a las personas respecto a lo que estamos viviendo.

“Hay que llevar muy bien las estadísticas y la información para que el registro de la curva sea real.

“Las cuarentenas afectan mucho. Creo que hay muchas empresas que están a punto de quebrar hoy en día. De repente existe un pensamiento colectivo que las empresas tienen recursos ilimitados cuanto más grande son. Y eso no es así. Las empresas tienen los recursos suficientes sólo para moverse un par de meses y después deben pedir créditos si es que lo consiguen o de lo contrario desaparecen. Ello porque todos los recursos están invertidos en infraestructura. Hoy hacer liquidez o transformar a dinero los activos es muy difícil porque nadie está comprando y si lo compran va a ser a un precio muy malo.

“Las empresas sean grandes o chicas, la supervivencia que puedan tener en el tiempo es muy similar”, señala.

Presidenta de Agia, Teresa Celedón:

“Antes que pensar en una cuarentena hay que ser más estrictos en quienes llegan”

La presidenta de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes, Teresa Celedón, asume que la crisis está presente en todo el mundo y nadie está ajeno al difícil momento que enfrenta la humanidad.

Dice que en Magallanes no estamos distantes a una realidad marcada por la pandemia y los efectos en la economía, en los trabajos y en un mayor desempleo.

“Ojalá no haya rebrotes grandes que obliguen a pensar en aplicar una nueva cuarentena. Nadie quisiera que eso pase y si es necesario habrá que acatarlo, pero sabemos que no es fácil.

“Hoy estamos enfrentando una crisis y tenemos más del 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones muy complicadas. Algunas tratan de reinventarse y otras han tenido que despedir personas.

“Lo que hay que pensar acá más que una cuarentena es ponerse más estrictos en los controles con las personas que llegan desde otras zonas del país a la región.

“También que las empresas que traen gente desde fuera deben asumir sus responsabilidades. En ese aspecto deben preocuparse de tener protocolos rigurosos para tener un mejor control.

“Hoy la gente que llega a la región se va directo a su trabajo, pero no hay mayor control de quienes llegan. Hay que hacer el seguimiento de la trazabilidad que se genera. Somos como una isla, igual que Nueva Zelanda y en ese aspecto si hay que cerrar la región se hace o de lo contrario disponer de estrictos controles en los cordones sanitarios y mantener un seguimiento de la gente que va llegando.

“Es imposible pensar en volver a tener una nueva cuarentena en el momento que estamos viviendo”, recalcó Teresa Celedón.