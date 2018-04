Se inicia marcha blanca para que las empresas públicas y privadas se pongan al día con ley de inclusión laboral

El 1 de abril de este año entró en vigencia la ley 21.015 de Inclusión Laboral para Personas en Situación de Discapacidad, la cual apunta a las empresas privadas, públicas, militares, civiles, con más de 100 empleados, las cuales deberán por obligación tener al menos un 1% de su personal en alguna situación de discapacidad comprobable o que reciban pensión de invalidez.

La seremi de Desarrollo Social, María Teresa Castañón se refirió a este inicio de marcha blanca que durará dos años a la espera de que todas las empresas dispongan de la infraestructura o de cualquier otra situación que actualmente les impidan ponerse al día con la ley. “Vamos a trabajar fuertemente con las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el mundo laboral y puedan así mejorar su calidad de vida. Hacemos un llamado a las empresas públicas y privadas a que empiecen a implementar lo que se está solicitando, y tocaremos puertas para que la realidad de que está viviendo Olivia (Cárdenas) sea las de muchas personas más que estén en situación de discapacidad”.

Olivia Cárdenas Cárcamo tiene 28 años y lleva dos años y medio trabajando en la Cafetería Kruh i Kava Express. Atiende mesas, hace labores de limpieza, vende productos en caja, entre otras labores. Padece de síndrome de Down, y tanto ella como su familia se encuentran bastante satisfechos con la situación que les ha tocado vivir. “Para mí es muy importante que ella esté trabajando aquí e igual de importante es que haya una buena recepción de la empresa y sus compañeros. Si no tienen buena recepción ellos no se pueden desempeñar bien laboralmente, pero a Olivia le ha tocado afortunadamente una muy buena recepción. Ha madurado mucho y le ha ayudado bastante el hecho de relacionarse con gente que no se encuentra en situación de discapacidad. Aparte es importante este caso porque se dio en una empresa familiar en un contexto que la ley no se le exigía”, manifestó Olivia Cárcamo, madre de la joven operaria.

Aspectos importantes de la ley

Las entidades públicas que deberán acatar la ley incluyen a las municipalidades con más de 200 funcionarios, organismos administrados por el Estado, el Congreso Nacional, los organismos de administración de justicia, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral y Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley.

“De la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad” es el nombre de un nuevo capítulo del libro I del Código del Trabajo, el cual establece que el 1% del porcentaje de contratación para las grandes empresas debe ser de personas en esta situación.

Por otro lado, se eliminan las causales de discriminación, por tanto todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones por discapacidad serán explícitamente prohibidas. Además se establece la equidad remuneracional para las personas en situación de discapacidad con las personas que no se encuentran en esta situación.

La seremi del Trabajo, Victoria Cortés, manifestó su parecer sobre la ley. “En Magallanes sí existe un espíritu de inclusión porque hay varias empresas que acogen a las personas con discapacidad, pero sin dudas que aún falta. Está comprobado que las personas con discapacidad mejoran los climas de trabajo, eliminan los estereotipos dentro de la empresa, hace que los trabajadores se fidelicen con la empresa, por tanto es directamente incidente en la productividad, entonces esto se traduce en un beneficio para todos”.