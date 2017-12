Se mejorará el complejo 18 de Septiembre y se construirán tres Polideportivos en Magallanes

Este plan tiene como metas aumentar la adhesión a la actividad física en etapa escolar de 50 a 80%, generar programas continuos en jardines infantiles y colegios en una cobertura de al menos 80%, aumentar en un 20% la presencia de deportistas regionales en actividades de alto rendimiento, aumentar el recurso humano especializado en gestión deportiva contratado en instituciones públicas a un mínimo de 30%, contar con un registro de profesores especializados en deportes estratégicos, cobertura total de los diez municipios con planes comunales; disminuir la población adulta que le interesa la actividad física pero no la practica de un 61% en los hombres y un 44% en mujeres hasta dejar estas cifras en un 20%; disminuir la obesidad escolar a un 10% en los niveles de prekínder, kínder, primero básico y primero medio; tener al menos un Polideportivo u otro tipo de recinto deportivo en cada comuna y que el IND sea responsable de al menos un recinto deportivo en cada comuna.

Estas iniciativas fueron largamente discutidas por los cores, principalmente por Antonio Ríspoli y Antonio Bradasic, ex deportistas que continúan ligados a la actividad. Además, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, Milena Yankovic solicitó mayor claridad con respecto a cómo se implementarán estas políticas para personas con algún grado de discapacidad física.

En tanto, el intendente Jorge Flies sostuvo que gran parte de lo incluido en el plan requiere de la cooperación, principalmente desde el ámbito de la educación, para ajustarlo a sus políticas. Otras opiniones se refirieron a cómo se encarará este plan desde el punto de vista de infraestructura, gestión y formación de los profesionales a cargo.

El seremi del Deporte explicó que “el proyecto tiene tres líneas fuertemente remarcadas, que son el formativo, el competitivo y la base, que es el deporte social. Lo que pretendemos es que esta política que fue instalada hace dos años a nivel nacional, tiene una política regional aprobada, el plan estratégico vaya de acuerdo con lo que se realizó en primera instancia. Para ello convocamos a las instituciones públicas para que nos colaboren, porque esto es un deber de todos: educación, salud, vivienda, trabajo, porque enfocamos al futuro nuestro dándole una mayor oportunidad de poder realizar actividades y mejorar el estándar de vida de nuestra región. Sabemos que tenemos los índices más grandes de sedentarismo y obesidad, pero no tenemos el ADN en nuestro cuerpo de poder organizarnos por nuestra propia cuenta. Si es que las instituciones como nosotros a través del IND programa y proyecta talleres es justamente para el beneficio de la comunidad y eso no se puede hacer solo, hay un trabajo intersectorial que tenemos que llevar a buen término”, enfatizó.

Complejo 18 de Septiembre

Una de las novedades es que el Ministerio del Deporte “va a hacer un convenio con la única región de Chile, que somos nosotros, en que nos va a otorgar un 33% aproximadamente de un recurso adicional de infraestructura, estamos hablando del mejoramiento del complejo 18 de Septiembre en su última etapa, un polideportivo en Punta Arenas, otro en Porvenir, en el caso del gimnasio Mario Zavattaro que se quemó hace dos años y otro en Puerto Williams. Ya con la infraestructura puesta por el ministerio, lo que tenemos que hacer es ordenar la casa y ocuparla con planes de gestión destinados a la comunidad entera”, detalló Olate.

Respecto de la educación, el seremi del Deporte espera que pronto sea el ministerio el que esté a cargo de los establecimientos públicos, “y puedan tener una línea de acción donde se mejore las cargas horarias y que los niños no salgan tan tarde de los colegios, cumpliendo con sus obligaciones, pero dándoles tiempo para jugar, que es la base de la niñez y de ahí nos hemos ido perdiendo todos estos años, por lo que tenemos que volver a trabajar con ellos, a través de las instituciones y en ello el Ministerio de Educación es fundamental”.

Finalmente, sobre el aspecto competitivo, Alejandro Olate, junto con destacar los logros de este año, puntualizó que uno de los aspectos que abordarán tiene que ver con “profesionalizar algunos aspectos como los técnicos y ojalá poder traer técnicos de renombre que nos vengan a enseñar procesos nuevos para poder tener la posibilidad de aumentar la cantidad de deportistas. Estamos viendo que los cheerleader, que tiene niños que trabajan muchas horas a la semana para perfeccionar un cuadro y tenemos alrededor de mil deportistas un fin de semana, por qué no tener mil basquetbolistas, mil futbolistas, tenimesistas; hay que apuntar a la masividad y tener una propuesta más objetiva que llame la atención no solamente al niño sino que también a los padres y apoderados, que es fundamental que los acompañen en su deseo de actividad física y deporte”.

