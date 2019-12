Sebastián Muñoz: “Nuestras generaciones son las que pueden generar un cambio para que haya Justicia Climática”

– Nacido en Punta Arenas hace 18 años, llegó a este encuentro internacional como delegado de la Federación Luterana Mundial y por su dominio del idioma inglés. En la capital española asistió a conferencias, encuentros de jóvenes y manifestaciones.

Tiene sólo 18 años y ya ha tenido una experiencia única, siendo un magallánico privilegiado: vivió estas últimas dos semanas desde dentro toda la discusión, negociaciones y posturas en la Conferencia de la Onu sobre el Cambio Climático, la COP25, que originalmente tenía como sede Santiago y que, debido a la contingencia nacional, se trasladó a Madrid.

Es Sebastián Muñoz Oyarzo, uno de los representantes de la juventud en este encuentro internacional, que llegó a su fin ayer, pero sin respuestas satisfactorias para los grupos ambientalistas, que esperaban acciones más concretas de parte de los gobiernos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se apliquen los compromisos del Acuerdo de París.

Ex alumno del Colegio Luterano es hijo de Robinson Muñoz y Sandra Oyarzo. Además de las conferencias a las que ha asistido y otras en que ha debido exponer, Sebastián Muñoz también se ha expresado en las calles, junto a cientos de jóvenes, en marchas que han exigido a los gobiernos que tomen en serio las demandas y evitar una catástrofe climática.

Sebastián Muñoz explica cómo llegó a formar parte de la delegación nacional en la COP25: “Hace cuatro años me volví Luterano, empecé a ser activo en la iglesia y el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos por un mes entero, a conocer y asistir a bastantes y grandes actividades de la Iglesia Luterana en America (Elca). Viajé a Chicago, Houston, y varias ciudades de Iowa, también Minnesota, entre otras. Y este año se dio la oportunidad de venir a la COP25 como delegado de la Federación Luterana Mundial; somos seis, de diferentes países, dos chilenos, y los otros de Sudáfrica, Canadá, Suecia, Filipinas. Cabe destacar que las oportunidades se dieron por mis habilidades en el idioma inglés”, añadió el joven, que el año pasado egresó del Colegio Luterano y decidió tomarse el 2019 para prepararse para la PSU e ingresar a la Universidad de Concepción para seguir la carrera de Tecnología Médica.

Sobre cómo ha sido su experiencia en esta COP25, relató que, como delegación, han asistido a muchas conferencias, reuniones y charlas acerca de todo lo que conlleva el cambio climático y sus causas, y sobre cómo se pueden buscar soluciones con grandes organizaciones y autoridades.

“También lo importante es ver cómo todo esto afecta a los países en desarrollo y a los países más vulnerables”, acotó.

Es, por eso ,que acuñaron un término, llamado Justicia Climática, basado en el Acuerdo de París, promulgado y aprobado en la capital francesa en la COP21 y que tiene como objetivo evitar las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera como CO2 y otros gases tóxicos. “Para evitar esto, necesitamos tener la temperatura de la tierra en un 1.5 Celsius de temperatura, para prevenir y evitar todo este tipo de catástrofes. El principal objetivo del acuerdo es este”, recalcó.

Los jóvenes son claramente los protagonistas en esta COP25. De hecho, la presencia de la activista sueca Greta Thunberg captó todas las miradas. Al respecto, Sebastián Muñoz indicó que “hay muchas reuniones en cuanto a jóvenes, y la gran mayoría tienen entre 18 y 28 años aproximadamente. Yo pienso que nuestras generaciones son las que pueden generar un cambio para que haya Justicia Climática, pero pienso que deberíamos ser más incluidos en negociaciones y toma de decisiones, ya que todos los jóvenes queremos hacer un bien. Sin embargo, sólo podemos expresarnos, aportar con nuestras ideas y protestas, y todos estamos alzando nuestras voces, para que al fin seamos escuchados. Junto a ACT Alliance, hemos estado haciendo acciones y campañas, llamando la atención de la prensa, canales de televisión. También el viernes pasado hicimos una marcha por la Justicia Climática, en Madrid. Miles de personas asistieron a ella, de todas las organizaciones, asociaciones, federaciones, delegaciones de iglesias, entre otras”, relató el estudiante.

La situación del país

La contingencia nacional no podía estar ausente en este encuentro internacional. Muchos compatriotas aprovecharon esta instancia para manifestarse, pero al interior del encuentro, indicó Muñoz, no se tocó el tema. “La verdad es que sólo me preguntaron por cómo vivía Chile las consecuencias del cambio climático y las catástrofes. Cuando se mencionó la situación en Chile fue porque yo sacaba el tema, preguntaba acerca de qué pensaban de lo que pasaba y cosas así”, reconoció. Peor fue en el caso de las autoridades, que “no respondieron ninguna pregunta relacionada con la situación del país, solamente referente a la Justicia Climática y cambio climático que conlleva la COP25. Evitaban ese tema”.

Incluso confesó que la gente en el pabellón chileno “es muy pesada. Fui al pabellón a ver algunas preguntas, ver quiénes eran los encargados de las negociaciones y decisiones, porque la presidencia claramente es de Chile, pero muy pesados”.

En los últimos días de la COP25, las negociaciones y discusiones se intensificaron. Los grupos ambientalistas no ven un gran compromiso de parte de los gobiernos, por lo que se teme que las conclusiones de este encuentro no sean favorables. Sebastián Muñoz ha estado atento a estos vaivenes. “Estos últimos días hemos estado asistiendo a reuniones y a conferencias de información, porque la segunda semana del evento se centra más en las negociaciones y decisiones que las autoridades de cada país llevarán a cabo para ver qué pueden aportar, proyectos, financiamiento, entre otras. Nosotros hemos hecho acciones clamando por justicia climática, de hecho el viernes en la tarde tuvimos una”, apuntó a modo de conclusión el joven magallánico.