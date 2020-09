Seguidilla de sismos se registra en la Antártica desde el fin de semana pasado

A tan solo 63 kilómetros al este de la base Arturo Prat en el Territorio Chileno Antártico se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter (5.4 según el boletín de sismicidad Iris de Washington) a las 06.56 horas de este martes 1 de septiembre. A pocos minutos de ocurrido el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) descartó que existiera riesgo de tsunami para las costas de las islas Shetland del Sur.

Así lo informó el Inach a través de un comunicado, en el cual explica que este nuevo movimiento telúrico se suma a los registrados durante el fin de semana recién pasado en las proximidades de la isla Rey Jorge, uno de los cuales alcanzó los 5,1 grados y su epicentro fue cerca del estrecho de Bransfield, a escasa profundidad, a unos 30 km de la base Profesor Julio Escudero.

Pese a que estos eventos no son ajenos a la Antártica, el gobernador marítimo de Bahía Fildes, Comandante Alejandro Valenzuela, confirma que desde el viernes pasado han sentido movimientos continuos y que en su mayoría se producen temprano por la mañana, lo que no deja de llamar la atención de quienes trabajan en el continente austral. “Para nosotros no es extraño que existan temblores, lo que sí nos llama la atención es que los sismos sean recurrentes, a diario y que ocurran más o menos en los mismos horarios; prácticamente estamos levantándonos con los sismos más fuertes que han sido de 5.2 o 5.3, en estos últimos cuatro días”, relata.

Comenta que primero se escucha un ruido que dura de 20 a 30 segundos y que es acompañado por un movimiento de corta duración, pero claramente perceptible para ellos. “Es más ruido que otra cosa y termina con un movimiento final rápido, corto y un poco más fuerte”. Por último, afirma que no han registrado daños materiales ni caídas a causa de estos sismos y que se han mantenido en contacto permanente con pares de otras bases.

En Antártica es normal que tiemble, pero…

“No es extraño que haya ocurrido este evento, ya que en los últimos cinco años, en esa región, han ocurrido, a lo menos, ocho eventos con magnitud 4 o 5. No es anómalo, lo que pasa es que existe una zona de subducción como la que tenemos en la zona central de Chile. Lo interesante sí, es que es una subducción muy lenta y la incidencia de que ocurran es rara. Si la subducción fuera rápida, habría temblores cotidianos como los que tenemos en el resto de Chile”, destaca el Dr. Jaime Campos, especialista en Sismología y director del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile.

Cabe aclarar que una zona de subducción es aquella donde ocurre un choque entre las diferentes placas tectónicas. “Este terremoto, se entiende como parte de una subducción que fue reportada hace pocos años por la comunidad científica a partir de estudios locales e instrumentos que se instalaron en la región y que después se llevaron”, expresó.