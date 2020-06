Seguro de cesantía: poco dinero, pero que ayuda

Más de 7.300 trabajadores están bajo el alero de la Ley de Protección al Empleo en Magallanes. Si bien es cierto hay dos modalidades para aplicar esta normativa laboral (acto de autoridad y pacto de acuerdo de suspensión), La Prensa Austral fue hasta la oficina de la Administradora de Fondos del Seguro de Cesantía (AFC) en Punta Arenas, ubicada en calle O’Higgins Nº928 para conocer la opinión de los trabajadores que han tenido que acogerse a esta ley.

En ese sentido, Mauricio Huichal, quien realizó el trámite del Seguro de Cesantía porque su empresa se acogió a la ley de protección laboral, acotó: “Ayer (por el martes) nos dieron el finiquito en el trabajo en el que estoy yo y creo que el sistema es bueno, porque al final uno junta una platita que puede compensar el no tener sueldo. Creo que este sistema ayuda a la gente que está en esta situación”, dijo Huichal.

A lo que agregó que “uno tiene la posibilidad, además, de acogerse a un programa que por 6 meses le suben el monto que uno tiene hasta que uno encuentre otra pega, si encuentras ‘pega’ dejan de pagarte, pero hay que pensar que esto va a mejorar”.

“Si bien es cierto esta plata de uno, el sistema ayuda a solventar gastos que uno tiene”, finalizó.

Otro de los usuarios que se acogió a esta normativa es Elías Lavado, quien dijo que “para mí esto ayuda a solventar gastos en estos meses que uno no está en el trabajo. Yo no tengo un dineral en mi cuenta, pero me va a servir para pagar las cuentas y ayudar en la casa hasta que vuelva a trabajar”.

Por otro lado, Sandra Benavides dijo que “yo soy extranjera, así que tuve que venir a la AFC para actualizar mis datos, porque la empresa a la que trabajo se acogió a la Ley de Protección Laboral. Personalmente creo que esto es bueno para no dejar de recibir dinero; por otro lado, para la empresa creo que también le sirve, porque ha tenido que dejar de funcionar como antes. Creo que esto es una ayuda para quienes no están trabajando por este motivo”.