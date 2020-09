Seguro de Cesantía y Ley de Protección al Empleo: ¿salvavidas en tiempo de pandemia?

Ricardo Vásquez dice no ser el único que efectuó un trámite que desconocía, con la secreta esperanza que “algo podría sacar”. Sin embargo, se le dijo que estaba al margen de cualquier “beneficio”.

Y claro, antes del Covid fueron muchos los trabajadores que jamás se preocuparon de conocer a fondo en qué consiste este sistema que sale al auxilio en caso de quedar desempleado, un error -reconoce Vásquez- que ya había cometido en sus primeros años laborales “cuando me daba lo mismo cambiarme de AFP o conocer el tema de los fondos”.

Cuenta que durante 25 años trabajó para el mismo empleador, y que en mayo fue finiquitado. Recuerda que durante todo ese tiempo jamás se habló de este tema. “Cuando fui a la oficina se me dijo que no tenía seguro porqué jamás se hizo el trámite y se me recomendó que apenas tuviera un nuevo empleador lo hiciera”.

Y así fue, “en julio conseguí otra peguita, así que partí. Hice todo, pero se me advirtió que en caso de quedar cesante no tendré beneficios porque no contaré con suficientes cotizaciones para acceder a los beneficios”, lamenta.

Efectivamente, en las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) se explica que la ley comenzó a regir en 2002 y que todos quienes tenían contratos anteriores debían realizar el trámite personalmente para ser considerados, por tratarse de una opción personal que fue desechada por muchos que no querían sufrir más descuentos. A diferencia de ellos, los contratos posteriores consideran el beneficio de manera automática.

El Seguro de Cesantía hoy ha cobrado gran relevancia en el marco del problema social que está originando la pandemia, siendo un salvavidas para muchas personas que han quedado sin fuente laboral.

Pero ¿qué pasa si me quedo sin fondos en el Seguro de Cesantía? Se explica que los afiliados al AFC tienen derecho al Fondo de Cesantía Solidario. Este fondo se financia con aporte estatal y con un porcentaje de la cotización. Esta opción está disponible hasta 10 veces en cinco años.

Nuevas disposiciones desde septiembre

De acuerdo con las últimas modificaciones a la Ley del Seguro de Cesantía adoptadas por el gobierno durante los primeros días del presente mes, los trabajadores podrán retirar el total del saldo ahorrado en sus cuentas individuales en casos definidos por ley. Para este trámite no se requiere finiquito ni documento de cierre de la relación contractual y los pagos se efectuarán en las mismas fechas y con las mismas tablas que considera el seguro.

La principal modificación ahora es que se reducen sus requisitos. En el caso de los trabajadores cesantes solamente necesitan registrar un mínimo de 3 cotizaciones mensuales continuas inmediatamente anteriores al término del contrato laboral, o bien, 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses.

Los porcentajes de pago también aumentan a partir del tercero hasta el quinto mes, manteniendo un 55% de la remuneración del trabajador.

Adicionalmente se suma un sexto y séptimo pago, que podría llegar a un 45% del sueldo que recibía el empleado.

Los giros se calculan sobre la base del promedio de las remuneraciones de los últimos tres meses, sin que haya distinción entre trabajadores con contrato indefinido, fijo, o por obra o faena.

Un difícil trance en medio de la emergencia

Marcela Caicompai Santana, 50 años, madre de cinco hijos, es una de las nueve mil personas en la Región de Magallanes que fue pasada por su empleador a la Ley de Protección del Empleo y que desde que se declaró la emergencia sanitaria ha visto cómo mes a mes su sueldo fue bajando a poco menos de la mitad de lo que percibió a fines de marzo pasado.

Ella se desempeñaba en el Hotel Casino Dreams hasta que la empresa los notificó a fines de marzo que por la pandemia del Covid-19 dejaban de funcionar y pasaban a esta modalidad.

“Al principio no afecta tanto, pero ahora se están viendo los efectos porque los fondos van bajando. Mi sueldo bajó a la mitad. En abril comenzó el pago bajo la protección del empleo. Mi sueldo promedio es de unos 520 mil pesos y ahora es de unos 220 mil pesos”, señala.

Sin embargo, aclara que la empresa se ha preocupado de suplementar la diferencia y todos han podido percibir el mínimo de $360 mil.

“A uno quizás no le afecta tanto porque igual yo vivo con tres hijos y tengo casa propia. Pero muchos compañeros que arrendaban han debido dejar esas casas e irse a vivir con familiares o regresar donde sus padres. Además los arriendos acá no son baratos”, relata Marcela Caicompai.

Dice que igual se han organizado como sindicato para armar cajas de alimentos e ir en ayuda de quienes lo han necesitado y señala que en agosto recién pasado hubo cerca de 70 trabajadores que aprovecharon un ofrecimiento de la empresa para acogerse a un plan de retiro voluntario.

“Ahora nos dijeron que quizás volvamos a trabajar en diciembre, pero nada está claro si habrá o no turismo con esta pandemia. Y si seguimos con este seguro tampoco sabemos cuánto estaremos percibiendo de sueldo”, reflexiona Marcela Caicompai.