Selección Chilena de Básquetbol Sub 16 llegó para jugar cuadrangular con miras al Mundial

El Club Deportivo Español organiza todos los años, un octogonal en todas las categorías. Sin embargo, este año, debido a la contingencia nacional, debieron adecuarse y crear un cuadrangular. Pero con grandes equipos: la Escuela Alemana de Paillaco, tercero en la Liga Nacional, un equipo de Puerto Natales que salió campeón sudamericano en la categoría 35 años con ex seleccionadas nacionales y el de ellos mismos, que se reforzaron con destacadas basquetbolistas del país.

Pero sin duda, la presencia de la Selección Chilena Sub 16 da un impulso a este torneo, ya que se encuentran en pleno proceso de preparación para el Mundial de Rumania de 2020. Conocidas como “Las Huasitas”, este equipo viene de un proceso en que ya ganó el Sudamericano Sub 14 y Sub 15, además del tercer lugar del premundial que se realizó este año en Aysén.

La delegación está conformada por Catalina Ramírez, Constanza Hernández, Gabriela Ahumada, Leyla Olivares, Valentina Olmedo, Valentina Monzo, Pía Henríquez, Catalina Valenzuela, Francisca Rocha, Fernanda Orellana, Dámaris Alarcón, Josefa Orrego, Daniela Fernández, Martina Gallardo, y la magallánica Bárbara Torres, que se ha convertido en la guía de sus compañeras en esta visita a la región, que las tuvo ayer, saludando al intendente José Fernández.

Respecto de la preparación que están realizando para el Mundial, la jugadora regional destacó que “ha sido muy buena, llevamos mucho tiempo entrenando, y nuestro objetivo siempre fue el Mundial, y ahora que estamos ahí, la idea es quedar en el podio. Hace un tiempo fue el ‘Europeo’ y tenemos muchas posibilidades para quedar entre las tres mejores”, pronostica. En términos más personales, Bárbara Torres asegura que “la selección me ha ayudado mucho, los torneos son de muy buen nivel y me sirven para todo lo que venga. Aún no sé muy bien qué haré, pasé a tercero medio en el Colegio Charles Darwin, y aún no tengo nada decidido, pero pronto lo veré. Viajo casi todos los meses a las concentraciones y hago exámenes libres en el colegio”, explicó.

Finalmente, sobre venir con el equipo a este cuadrangular, Torres resalta que “es muy entretenido, porque acá apoyan mucho al básquetbol y para la gente debe ser maravilloso que esté el Team Huasitas acá”.

El torneo se iniciará hoy y se prolongará hasta el domingo. La selección Sub 16 realizará sus entrenamientos en el centro recreativo de Leñadura, mientras que el coach Warren Espinoza y su ayudante Juan Miranda, harán una clínica para niñas de las series menores del Club Español, hoy a las 16 horas. Mañana, en tanto, habrá otra clase, para toda la comunidad, especialmente a los socios de la Caja de Compensación Los Andes, también en el gimnasio del Club Español de 15 a 16 horas y de 16 a 17 otra para las jugadoras de clubes locales.