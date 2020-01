Selk’nam. Genocidio y resistencia

Por Mario Isidro Moreno

Tras el éxito de la obra “Menéndez. Rey de la Patagonia”, ya con doce ediciones vendidas, el escritor español José Luis Alonso Marchante, en entrevista con El Sofá nos habla sobre su nueva creación literaria, donde aborda la ominosa historia sobre la aniquilación del pueblo ancestral de la isla Grande de Tierra del Fuego.

Un nuevo e interesante texto presentó el escritor español José Luis Alonso Marchante, con la editorial chilena Catalonia.

Se trata de “Selknam. Genocidio y resistencia”, que está siendo distribuido ya a nivel nacional.

Al respecto, el autor hispano, declaró: “La idea de este nuevo libro surgió muy poco tiempo después de publicada mi anterior obra “Menéndez. Rey de la Patagonia” (Catalonia, 2014). Me di cuenta de que en aquel libro había puesto demasiado el foco en la biografía de los grandes terratenientes y de sus acciones, y que en cambio los pueblos originarios de la Patagonia y Tierra del Fuego solamente aparecían desde el punto de vista histórico. Es decir, la realidad actual de las comunidades indígenas de la región no había sido abordada, así que me propuse integrar ese relato en un próximo trabajo. Hay que tener en cuenta que hoy en día existen comunidades kawésqar, selk’nam, aónikenk o yagán en Punta Arenas, Ushuaia, Ukika, Santa Cruz, Santiago, Río Grande o Tolhuin, y que tienen además un papel protagonista en el futuro desarrollo de esas regiones. Son, por ejemplo, unos de los principales valedores en la defensa del medio ambiente en una zona del planeta cuyo valor ecológico es incalculable”.

“Otro de los objetivos que perseguía con este libro era documentar fielmente la existencia del genocidio selk’nam, entendido como un conjunto de actos criminales, asesinatos, persecuciones y deportaciones, planificados con la intención de destruir a los habitantes autóctonos de la isla y de arrebatarles sus territorios ancestrales. Para ello recurrí a la abundante documentación existente en los archivos, tanto chilenos como argentinos, que recopilé a lo largo de muchos años de investigación, y que acreditan los planes de los grandes terratenientes ganaderos para ‘extraer’ a la población originaria de la isla Grande, con el empleo de una gran violencia. En el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Santiago de Chile encontré un documento que demuestra la complicidad de las autoridades de la época. Se trata de un oficio del ministro mediante el cual ordenaba al gobernador de Magallanes que se pusiera en contacto con su homólogo argentino al objeto de ejecutar conjuntamente las deportaciones de los selk’nam. Otro documento estremecedor se encuentra en el Archivo Regional de Magallanes y es un contrato entre los religiosos y los terratenientes, acordando el pago de una libra esterlina por cada indígena deportado a isla Dawson. En el Archivo Central Salesiano de Buenos Aires están los diarios de los misioneros, donde con frecuencia aparecen referencias a los hombres de Menéndez y a las ‘cacerías de indios’. Encontré también un diario inglés de 1882 en el que se decía literalmente que ‘la región podría resultar adecuada para la cría de ganado, aunque el único inconveniente para llevar a cabo este proyecto es que desde cualquier punto de vista se hace necesario exterminar a los fueguinos’. De algún modo, los británicos estaban vaticinando el genocidio que iba a tener lugar pocos años después, cuando se instalen las primeras ovejas”.

“En el proceso de investigación y escritura de este nuevo libro, que ha durado unos 4 años, también visité los museos más importantes de Europa, donde se guardan valiosas colecciones fotográficas de los pueblos autóctonos. En París se encuentran los negativos de la expedición de La Romanche, en Turín están las imágenes tomadas por Alberto María de Agostini y en Viena puede contemplarse parte del catálogo de Martín Gusinde”.

“El último viaje a la zona lo realicé hace un año, a Tierra del Fuego, y en el transcurso del mismo pude conversar con algunos de los referentes selk’nam más importantes del lado argentino, como Margarita Maldonado, Miguel Pantoja, Mirtha Salamanca, Vanina Ojeda o las hermanas Guevara. En ese recorrido me acompañó Víctor Vargas, escritor y artesano yagán que trabaja como guía en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, donde cuenta la historia de su pueblo en primera persona. Opino que es una gran iniciativa que debería exportarse a otros museos, como el Museo Regional de Magallanes, donde estoy seguro de que los visitantes apreciarían el relato de la historia por parte de los propios integrantes de las comunidades. En Chile hay un gran camino por recorrer; aunque las asociaciones kawésqar y yaganes están perfectamente reconocidas, los selk’nam de la Corporación Covadonga Ona todavía luchan por que se reconozca oficialmente su identidad”.

“Además de los viajes sobre el terreno y los períodos de investigación en archivos y museos, este libro no hubiera sido posible sin los excepcionales trabajos de los autores chilenos y argentinos que han tratado el mismo tema. Sus obras y artículos aparecen referenciados en la bibliografía y notas pero me gustaría señalar especialmente al académico magallánico Alberto Harambour Ross, que ha escrito amablemente el prólogo, y a los investigadores y antropólogos que trabajan estrechamente en contacto con las comunidades indígenas, con una planificación conjunta de las tareas a realizar, informando previamente de sus líneas de investigación y de los objetivos perseguidos”.

“El libro ‘Selk’nam. Genocidio y resistencia’ ha sido publicado en Chile el mes pasado gracias al esfuerzo de Editorial Catalonia y de sus trabajadores que, en plena crisis social en el país, hicieron lo imposible para que llegara a las librerías y a los lectores. Hay que tener en cuenta que el ocaso del pueblo selk’nam a finales del siglo XIX coincide con la aparición de una nueva y codiciosa clase social, que pondrá en marcha un sistema económico extractivista basado en la explotación de los recursos naturales con destino a la exportación. Ahí está una de las razones del origen de las grandes desigualdades existentes en Chile. En ese sentido, creo que este libro es muy actual. Ahora el objetivo es que salga en Argentina, donde el prólogo ha sido escrito por el profesor Marcelo Valko, autor de una vasta e imprescindible obra que reflexiona sobre el genocidio de los pueblos originarios y el proceso de creación de una identidad argentina de corte europeizante”.

Finalmente, José Luis Alonso Marchante, expresó:

“Espero que este pequeño aporte a la Historia del pueblo selk’nam sirva para visibilizar a las comunidades indígenas y sus reivindicaciones. Hay que insistir en que debemos desterrar de una vez por todas de nuestro lenguaje los vocablos extinción, exterminio o desaparición y en cambio exigir a las autoridades el respeto por los derechos de los pueblos originarios a sus territorios, a sus costumbres y a su lengua. Como dice Shesces, de la Comunidad Selk’nam Rafaela Ishton, en una frase que aparece al comienzo del libro: ”Hoy somos la memoria que persiste, los aires de lucha y las lenguas que no han podido callar. El pueblo selk’nam vive”.