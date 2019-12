Semiserio de la política regional: De saqueos, bailecitos y chupe de centolla

Esta ha sido una semana de locos y nos lleva a pensar que, quizás, hasta uno de los emperadores más despiadados como Calígula podría haber dicho: “Haud facile esset publicus”.

Sí, porque, hoy por hoy, ser político no es fácil.

Sólo baste ver la pobre suerte que está corriendo el Presidente Sebastián Piñera. ¡El diputado Gabriel Ascencio anunció que presentará un proyecto para prohibir el acceso a cargos públicos a quienes oculten su dinero en paraísos fiscales!

Pero no hay que ir a Santiago para ratificar aquello. Habría que preguntarle al diputado Gabriel Boric, quien, seguramente, tras su votación a favor del proyecto de la ley antisaqueo debe haber sentenciado: “Errare Humanum est”.

Sí, porque errar es humano y… los políticos también son humanos.

Quizás se confundió y al votar pensó en el ataque incendiario al Espacio Comunitario La Idea, que funciona en su sede parlamentaria en Punta Arenas.

Y de política, ¡mejor ni le hablen al dimitido administrador regional, Arnaldo Alarcón! Al preguntar en los mentideros del pueblo la razón de su salida, se dijo que fue un problema de hiperqueratosis. Es que el hombre pisó callos y parece haber sido víctima de las artimañas de los “ángeles de Sandra”.

Que “haud facile esset publicus” lo está aprendiendo el propio intendente José Fernández, quien dejó una apacible existencia para sentarse en la sede del gobierno regional, a la cual llegan todos los días cientos de manifestantes y, aunque sus amiguitos ex intendentes van a limpiar los rayados, al palacio grisáceo las masas inconscientes no le dan tregua y luce como si fuera objeto de un videomapping, pero bien artesanal.

Y, como si esto fuera poco, una horda de natalinos -más bien natalinas- lo dejó retenido más de una hora en un gimnasio de esta ciudad.

Sí, para Fernández tampoco es fácil ser político.

De la misma actividad pudo zafar la senadora Carolina Goic, pero sólo pagando el peaje: un bailecito en compañía del ex gobernador, ex alcalde y ex… ¡todo!, Mario Margoni, un natalino nacido en Italia, pero que al ser de Trento no heredó la gracia napolitana para bailar la tarantela.

Para nadie es fácil. El propio alcalde Claudio Radonich no ha podido sacarse selfies. ¡No hay derecho!

Además, le ‘funaron’ esto de los 500 años desde que un ocurrente encapuchado rayó: “Nada qué celebrar”.

Chupe de centolla

Un atento lector a esta altura del relato se estará preguntando: “¿Qué tiene que ver el chupe de centolla con las tristezas y pesares de nuestros políticos?”.

Pues, sí, tiene muchísimo que ver, porque cada semana comienza con un lunes y fue el lunes recién pasado el que se inició con pie izquierdo, cuando al interior de la comisión de Deporte, Educación-Social y Cultura del Consejo Regional, de cara a los 500 años, se comenzó a debatir un peculiar proyecto presentado, al parecer, por la alcaldía de Puerto Williams: preparar el chupe de centolla más grande del mundo.

La idea estaba buena y… apetitosa, porque en Williams sí hay centolla y no hacen lesos a los turistas vendiéndoles centollones.

Mientras se exponían detalles de esta ocurrente iniciativa, Ramón Lobos engullía los deliciosos sándwiches que se habían preparado para la ocasión.

Hasta ahí, todo bien. El relator dijo que se solicitaba 17 millones de pesos para preparar chupes para mil invitados.

Hasta ahí, todo seguía bien. Pero, el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, cual alumno mateo levantó la mano para objetar: “Quiere decir que cada plato de chupe tendrá un costo de 17 mil pesos y todos sabemos que el kilo de centolla no cuesta más de 10 mil pesos allá…”.

Ahí, como diría el general César Mendoza, se comenzó a desgranar el choclo.

El consejero, en un celo anti corrupción y buscando que en su comuna no pasara lo que se vivió en Timaukel durante los mejores días del alcalde Atilio Gallardo y sus desayunos millonarios, prosiguió: “Para hacer un chupe de centolla se usan sólo 150 gramos, si a eso le agregamos el valor de la cebolla, la crema y el pan, ¡nunca llegará a costar un plato 17 mil pesos!”.

Sin ser Gordon Ramsay ni participante de Master Chef, el hombre demostró que, al menos, de chupe sabía y su receta resultó lapidaria.

La cosa no sólo se complicó para los representantes de Williams.

De pronto, el consejero Miguel Sierpe preguntó si el proyecto estaba presentado.

Ahí, “todo – como canta Emmanuel – se derrumbó”, pues éste y, al parecer, los otros proyectos que llevaban en carpeta los demás alcaldes no estaban administrativamente presentados.

Por ley, todos los consejeros que estuvieron en dicha reunión tendrían que inhabilitarse cuando, una vez ingresadas, estas iniciativas se sometan a votación del Core, pues no pueden deliberar ni conocer proyectos antes de que éstos sean sometidos a su veredicto, pues, de hecho, cada uno ya había entregado su opinión.

Al conocer esto, Ramón Lobos dejó de comer los sándwiches, pues la cosa era seria. Mal que mal estaban presentes Alejandro Kusanovic, Tolentino Soto, Emilio Boccazzi, el mismo Lobos, Miguel Sierpe, Rodolfo Moncada, Roxana Gallardo, Yammy Warner, los Antonio Bradasic y Ríspoli, en fin, casi todos los integrantes del Core.

“Haud facile esset publicus”. Sí, ser político no es fácil y ésta fue una semana desdichada, no sólo porque se aprobó una ley antisaqueos con “letra chica”, sino porque está en peligro la preparación de los chupes de centolla en Williams, actividad, a la cual, sin duda, más de algún consejero iba a asistir en comisión de servicio.