Senador Bianchi: “Llama la atención que un grupo reducido de antisociales haga desmanes prácticamente en descontrol y no haya detenidos”

Ante nuevos hechos de violencia, el obispo Bastres realizó un llamado a las autoridades a ocupar todas las herramientas que les entrega el Estado de Derecho para restablecer el orden público.

El senador Carlos Bianchi se contactó con el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Patricio Figueroa, a quien le expresó su preocupación por la actuación policial ante los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en Punta Arenas y que culminaron sin ninguno de los violentistas detenidos.

“Llama la atención que un grupo reducido de antisociales hagan desmanes prácticamente en descontrol y no haya personas detenidas”, dijo el senador independiente. A lo que añadió: “Los actos de violencia no deben ser tolerados, pero con la misma fuerza el llamado es a Carabineros a actuar en el marco de las atribuciones que le entrega la ley para proceder a detener a los autores que actúan a la vista de los ciudadanos”.

Bajo este contexto, el senador Bianchi sostuvo una conversación con el jefe de la policía uniformada en Magallanes, a quien le representó la preocupación por los hechos y le requirió información por no existir detenidos. En este sentido, el jefe policial le informó que, si bien no hubo detenidos en flagrancia, los efectivos están abocados a investigar a quienes son los responsables para llegar a su detención y ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Jennifer Rojas: “Existe un grupo de personas organizadas que solamente se dedica a hacer daño”

La coordinadora regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, dijo que lo sucedido el viernes pasado fue una jornada dura.

“Hay un grupo de personas que sólo se dedica a realizar actos de vandalismo, quitando también el protagonismo que debiesen tener las manifestaciones sociales. La comunidad manifiesta que está cansada, muy asustada y creo que no hay nada peor que vivir con miedo”, indicó.

– ¿Hay un grupo organizado detrás de estos hechos de violencia?

-“No sé si hay una organización criminal, pero sí existe un grupo de personas organizadas que solamente se dedica a hacer daño. Esta vez fueron atacados tres recintos religiosos y estas son agrupaciones de personas que están planeando qué es lo que van a atacar en la noche de viernes para sábado”.

-¿Por qué no hubo detenidos?

-“Ha habido jornadas igual de violentas y que han dejado 17 detenidos. En este caso no se pudo dar con ninguno, pero creo que tiene que ver cómo se repartieron, porque fueron varios grupos pequeños que se dividieron en puntos estratégicos de la ciudad. Desconozco por qué no hubo detenidos, pero eso no quiere decir que las policías no tengan medios de prueba, como videos, para tratar de dar con los responsables, se está trabajando en eso”.

– ¿Hay un plan para resguardar la vuelta a clases en marzo?

– “Se están evaluando las técnicas para salvaguardar la seguridad de los estudiantes cuando vuelvan a clases, hemos tenido reuniones de trabajo para enfrentar lo que se pueda venir en marzo y sobre todo resguardar la seguridad de todos”.