Senador Bianchi oficiará a Cancillería por sello postal argentino que hace alusión a nuevo límite exterior de la plataforma continental

Jorge Guzmán, experto en asuntos antárticos, afirmó que Chile tenía claro que esto era algo que podía hacer Argentina desde 1999 cuando entró en pleno la aplicación de la convención de Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar.

Preocupación ha causado en Magallanes la circulación de un sello postal por parte de Argentina donde se modifica el límite exterior de la plataforma continental argentina y donde se suma poco más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, lo que fue avalado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, con sede en Nueva York. El problema es que se está tomando en consideración una buena parte del territorio chileno antártico. Por este motivo el senador Carlos Bianchi oficiará hoy a la Cancillería porque a su juicio el gobierno chileno debía pedir cuentas al país trasandino.

El experto en asuntos antárticos, Jorge Guzmán señaló que Chile tenía claro que esto era algo que podía hacer Argentina desde 1999 cuando entró en pleno la aplicación de la convención de Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, en materia de plataforma continental. “Esta es una suerte de Constitución Política para regular el uso pacífico de todos los océanos incluido el mar austral circumpolar. En este tratado hay un artículo que es el 76 donde la plataforma continental, es decir el suelo y subsuelo están definidos de dos maneras una jurídica y otra científica”, precisó.

Según comentó, la primera de ellas permite que países costeros como Chile se le reconozca 200 millas de territorio submarino y la segunda la utilizada por Argentina donde en base a cuatro fórmulas geocientíficas se les permite extender la plataforma continental más allá de las 200 millas. “Eso Argentina lo terminó de hacer el año 2009. Lo que hizo la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, fue revisar los datos presentados, para ver si el mapa es correcto o no y ese proceso terminó en marzo de 2017”, precisó.

Guzmán fue crítico al indicar que hace años junto al Consejo Regional le venían solicitando a la Cancillería que la Dirección de Fronteras y Límites del Estado de Chile les dijera dónde va Chile en esto y todavía no había una respuesta. “A mí y a mucha gente nos preocupa cuándo Chile va a reclamar ante la Comisión de Límites la plataforma continental de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, porque nuestro país tiene el mismo derecho de Argentina. La cuestión es por qué no lo hace. Me llama mucho la atención el silencio del Instituto Antártico Chileno. Creo que nosotros desde Magallanes tenemos que exigir que esto se aclare. Si uno mira la estampilla hay una parte sustantiva del territorio antártico chileno que cabe dentro del territorio argentino. Tenemos que tomarle el peso a la situación porque esto una vez más tiene que ver con la integridad territorial de Chile”, sentenció.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi Chelech destacó que el hecho que Argentina tuviera pretensiones no significa que éstas tengan que ver con la realidad. “Este es un tema que hay que abordar con urgencia, el gobierno chileno tiene que pedir rendición absoluta de cuentas al gobierno argentino y nosotros hoy estamos oficiando a la Cancillería. Creo que Argentina vuelve a desafiar la tolerancia con que Chile ha actuado cada vez que ellos han manifestado sus pretensiones sobre materia antártica. Nosotros vamos a requerir toda la información necesaria a la Cancillería y a los gobiernos porque nos parece que esto efectivamente sobrepasa las buenas voluntades”, enfatizó el congresista.