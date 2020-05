Senador Carlos Bianchi sobre rebaja de dieta parlamentaria: “Fue una medida completamente populista la del diputado Boric, porque engañan a la gente con estos proyectos”

El congresista reconoció que votó favorablemente respecto de la iniciativa.

Tras meses de espera, la iniciativa que espera reducir la dieta parlamentaria fue votada en el Senado. Ahora, tendrá que ser votada nuevamente en la Cámara de Diputados en un tercer trámite y, de ser aprobada, quedaría lista para ser publicada. Luego, comenzaría a regir el plazo de 30 días para los ajustes remuneracionales.

Y fue con 41 votos a favor que fue aprobada en el Senado, despachando a su tercera etapa la reforma constitucional que busca fijar por ley las dietas parlamentarias y las remuneraciones de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la Repúblia.

Bajo este contexto, y entendiendo que aún falta para ser aprobada, el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, acotó que “yo hubiese esperado que este proyecto de ley hubiese involucrado al Poder Judicial, directores de empresas públicas, alcaldes y a otros actores de la actividad pública para producir un verdadero efecto que beneficie de mejor manera las arcas públicas de nuestro país”. A lo que agregó: “Este es un trámite que no se hizo, porque hubo presiones para que no ocurriera”.

Pero el senador, fiel a su estilo, emplazó al diputado Boric por presentar este proyecto que, bajo su visión, fue una iniciativa populista: “Yo voté favorablemente a la rebaja de la dieta, pero a sabiendas de lo que había hecho, entre otros, el diputado Boric, que era un engaño, porque ese proyecto que hicieron en la Cámara, donde se pedía la rebaja de la mitad de toda la dieta, era poco probable que pudiera ocurrir en algún momento”.

– ¿Por qué cree que es poco probable que ocurra?

– “Porque lo que se necesita es que los parlamentarios no nos fijemos la dieta, si no que sea un ente externo que fije las remuneraciones de todos los actores públicos del país.

Fue una medida completamente populista la de Boric, pero además engañosa, porque engañan a la gente con estos proyectos populistas que en algún momento lo hizo quedar muy bien, pero ahora lo hace quedar muy mal, porque termina quedando como alguien que mintió. El sabía que esto no ocurriría”.

– ¿Cómo fue el trámite en el Senado?

– “El tratamiento en el Senado fue serio y se dejó que la definición quede en una institución totalmente externa al Congreso”.

– ¿Cuánto se bajaría la dieta, entonces?

– “La verdad es que no lo sé, pero debería ser un porcentaje significativo para que tenga un real impacto en la ciudadanía y en el ahorro público. El problema es que hay parlamentarios que la dieta no es lo que les importa, lo que les importa es defender instituciones o grandes empresas o conglomerados económicos, por lo tanto la dieta es una cosa anexa. Es por eso que mi preocupación es lo que cada uno de nosotros representa, ya que he visto a parlamentarios que defienden a instituciones como las AFP”.

– ¿Ahora pasará a un tercer trámite en la Cámara de Diputados?

– “Así es, pero ahora, para intentar quedar mejor, van a querer reponer la indicación que se elimine el 50% de la dieta, pero lo van a hacer para no quedar mal, eso es lo que van a hacer en la Cámara a partir de la próxima semana”.