Senador Carlos Bianchi y proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de pensiones:  “Si el Presidente veta el proyecto, incendia el país y sería como darle una bofetada a los hombres y mujeres que están sufriendo”

– Iniciativa ya comenzó a ser analizada en la comisión de Hacienda y mañana lunes se inicia su votación en el Senado.

Orondo. Así anda el senador Carlos Bianchi por estos días y siente que no es para menos porque se está debatiendo en el Congreso una moción de su propia autoría que permite a cada cotizante retirar el 10% de los fondos de las AFP y, a la vez, ya traspasó los límites de la Cámara de Diputados la reforma constitucional que persigue igual objetivo y que -remarca- presentó su hijo Karim.

No es un tema para neófitos, pero, al final, lo que ha pasado es que se han refundido mociones parlamentarias y, más que desentrañar quién es autor o no de éstas, lo importante para Bianchi es que se quiere permitir que los cotizantes puedan, en una emergencia como ésta, hacer uso de parte de los sus fondos.

Remarca que su proyecto se presentó con antelación, pero que los diputados hábilmente tramitaron primero la reforma constitucional conocida hoy por todos.

Veto presidencial

– ¿Qué pasaría si el Presidente aplicara un veto presidencial?

– “Creo que al vetar, incendia al país y creo que generaría una situación gravísima en el país y no creo que él esté dispuesto efectivamente a debilitar la democracia y la paz social. El sabe que, si llega a hacer una locura de esta magnitud, efectivamente, lo que está haciendo es darle una bofetada a las mujeres y hombres que están hoy día atravesando una crisis no prevista nunca. Yo, de él, lo que haría es sumarme a esta voluntad y permitir que las personas puedan hacer el retiro y sobrellevar la pandemia y esta situación de crisis”.

Ahorros previsionales pertenecen a los

cotizantes

Bianchi explica que en la Constitución está garantizada la propiedad del agua y de la minería, pero en la propia Carta Magna no está garantizada la propiedad de los ahorros previsionales. “Entonces, lo que hicimos fue modificar el artículo 19 numeral 24 para, a todo evento, garantizar y asegurar que los ahorros previsionales les pertenecen a las personas y eso fue lo que más se comentó porque efectivamente pusimos un tema que no había sido debatido y eso molestó muchísimo al gobierno”, explicó.

Bianchi anunció que, entonces, la próxima semana también se va a votar su proyecto junto con el despachado desde la Cámara de Diputados. “Hay una posibilidad de que se puedan refundir. Pero, en lo personal, no tengo ningún interés individual de entorpecer la más rápida tramitación que tenga el proyecto y el que sea, el que salga, si es el del diputado Karim Bianchi con otros diputados o el nuestro que está en el Senado, a mí sólo me interesa que esto tenga un trámite rápido y no estoy pensando en una mezquindad política personal, porque conozco la realidad, sé lo que está pasando la gente”, argumentó.

Para Bianchi, es absolutamente deshumanizado insistir en que la gente pague impuestos al retirar estos fondos y dijo que no aceptará tal indicación. “En la Cámara, la Udi, la derecha, colocó una indicación para que haya impuesto y Karim puso otra indicación para que no se retire con impuesto y ganó esa indicación”, acotó.

– Pero el ministro ha hecho ver que este mecanismo provocará millonarias pérdidas al Estado.

– “El ministro Briones mintió porque primero dijo que todos los cotizantes iban a sacar. La primera pregunta que le hice fue: ‘Ministro, ¿usted va a sacar plata de su cuenta de ahorro? Porque yo no la voy a sacar. Entonces, no diga todos, no diga todas porque usted está engañando a la gente’. Si sacaran los 11 millones de cotizantes, claro, entonces podría darse una situación compleja. Pero lo otro que el ministro objeta es que al momento de sacar esos dineros no se pagaría impuestos, pero eso es mentira porque esa plata no se va a ir a un paraíso fiscal. Esa plata va a pagar deuda, va a comprar y, por lo tanto, va a circular el impuesto en cada parte del país porque va a pagar impuesto por concepto de Iva, etc.”.

– Se ha dicho que las AFP igual van a tener ingresos millonarios con este retiro de fondos.

“No, porque nosotros vamos a hacer una indicación precisamente para que al momento de retirar las platas las personas no gane el encaje la AFP del 1%”.

– También se ha advertido de consecuencias económicas por concepto de venta de bonos.

– “Las AFP tienen hasta un 55% del porcentaje de su inversión en Chile, que están haciendo con todas las empresas de los 7 u 8 dueños del país. Si venden los bonos en Chile, claro, el bono va a valer menos y va a generar una caída, incluso, del valor del dólar. Lo que tiene que hacer la AFP es vender afuera y allí va a recuperar la plata. Pero, si hay una baja del dólar, que es muy probable, las personas se van a ver más beneficiadas cuando compren algo importado… Los exportadores van a perder, pero la gente va a ganar”.

Bianchi añade que añadirán indicaciones para, por ejemplo, evitar que si la AFP deposita los dineros en las cuentas bancarias de sus afiliados el banco pueda hacer uso de éstos.

El senador también teme que el gobierno use una argucia para evitar el retiro de los fondos, al levantar, por un par de semanas el estado de excepción, acogiéndose a que los proyectos hablan del retiro “por única vez” y bajo tales circunstancias estos dineros. “Estamos haciendo una indicación para que, en un plazo de hasta 120 días una vez ocurrida la pandemia, la catástrofe, las personas puedan retirar sus dineros”, apuntó.

El parlamentario dijo que está de acuerdo en incluir de este beneficio a los funcionarios públicos.

– Los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez han dicho que se opondrán al proyecto porque es inconstitucional.

– “Pueden hacer reserva de constitucionalidad, pero, ¡mira tú el absurdo! Eso también es una campaña del terror porque lo que estamos viendo es una reforma constitucional. Ergo, no pueden decir que esa reforma es inconstitucional porque es una reforma a la Constitución”.

Bianchi también argumenta que la propuesta de Piñera para la clase media beneficiaría a 600 mil personas, pero que el retiro de los fondos de las AFP llegaría a 11 millones, aunque acota que no será obligación que todos los cotizantes opten por tal vía. “Tenemos que confiar en el juicio de las personas”, apuntó.

– ¿Cómo enfrenta el cuestionamiento de que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pues el retiro de fondos perjudicará a todos al momento de jubilar?

– “Entonces que el ministro y Piñera expliquen por qué ayer, la semana pasada, el mes pasado, las personas han perdido uno, tres cuatro y cinco millones (de pesos) en sus cuentas de ahorro. ¿Qué raro es que haya preocupación por lo que pasaría si las personas sacan sus platas y que no haya ninguna preocupación por lo que está pasando ahora? El tema se resuelve con mucha facilidad, regresando a la rentabilidad garantizada que se borró cuando se hizo la reforma que creó los multifondos y entregó a las personas toda la responsabilidad a los cotizantes. Tenemos, también, que rebajar la edad de 110 años a 85 y con eso se hace una recuperación inmediata de los fondos de pensión”.

– Senador, ¿qué siente cuando se moteja que todo esto es populismo?

– “Ya expliqué lo que es populismo. Es una acción política para poder recoger el clamor de lo popular. Le expliqué al ministro y le dije a la Van Rysselberghe: ‘Ustedes son la Udi popular. Ustedes hablan de populismo y esto es llegar con acciones políticas a las personas más pobres y eso es -les dije- lo que estamos haciendo y yo quiero ser populista. Estoy feliz con lo que estamos haciendo’. Pero, esto no es populismo, es realismo con mayúscula”.