Senador Manuel José Ossandón al hacer un balance de los siete meses de la administración de Sebastián Piñera: “Ha habido una oposición súper obstructiva”

“Creo que en Chile hoy hay más conciencia de la soberanía y de la importancia de las zonas extremas, después del susto que pasamos en La Haya”, planteó el senador por la circunscripción Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, quien visita la región en su recorrido por el país, donde dicta un taller denominado a “La pinta con el Presidente”, orientado a intendentes, secretarios regionales ministeriales, gobernadores y otras autoridades, donde se enfatiza cómo hacer bien la pega, escuchando a la gente y resolviendo sus necesidades.

Como integrante de la Comisión de Zonas Extremas, confiesa que le interesa de sobre manera tanto Arica como Magallanes, porque creo que “geopolíticamente son muy importantes y tenemos tremendas diferencias con Argentina, hemos estado trabajando con el Presidente en ver estas cosas”. Por lo mismo, considera de alto interés lo que está pasando con los centros de investigación, en particular lo que se viene con el Centro Subantártico, que bien manejado y con los recursos que corresponden, puede ser muy potente”.

– ¿A dos meses del término del año cuál es la evaluación que hace de la marcha del gobierno?

– “Creo que el gobierno lo ha hecho bien, lo que pasa es que se encontró con una billetera muy vacía. En los últimos cuatro años nos endeudamos en un 24,5% del Pib, o sea el doble de lo que teníamos. El Presidente se encontró con un país en el que tenía un recorte, tuvo que hacer un apretón en el cinturón, la idea es ahorrar US$4.200 millones en cuatro años. Hay que volver a la regla fiscal que inventó el Presidente Ricardo Lagos, para los que no entienden es muy simple, no hay que gastar más de lo que uno tiene y al parecer gastamos más de lo que teníamos y nos endeudamos mucho y no sacamos nada en seguir endeudándonos, sino nos va a pasar lo mismo que a Argentina. Ha habido una oposición súper obstructiva, yo lo veo en el Parlamento, están recién apareciendo voces de gente que quiere sentarse a construir y no rechazar todo lo que dé el gobierno, quieren sentarse a reventar al Presidente Piñera. En lo personal estoy contento porque a pesar de tener grandes diferencias con el Presidente, tuvimos una campaña dura y yo llegué a un acuerdo con él para impulsar temas sociales muy potentes, que eran banderas mías, de la derecha social, la gratuidad para los técnicos profesionales en educación, la Ley de Pesca para devolverle el mar a todos los chilenos, el tema de estudiar y hacer un proyecto para que los intendentes que sean elegidos democráticamente en 2020 tengan atribuciones y no sean un adorno, el transporte público, el tema de la migración lo metimos firme, los medicamentos, que en este país pagamos un dineral y esa bandera él las ha tomado y se está trabajando y tengo que apoyar eso”.

– Como senador de la Comisión de Zonas Extremas qué puede decirnos cuando hoy una de las principales preocupaciones que existe en Magallanes es el recorte de un 22,9% en el Plan Especial de Zonas Extremas, ¿dónde queda esto de potenciar estas zonas del país?

– “Hubo recortes en todos los ministerios, los gastos de la presidencia bajaron fuertemente. Yo tengo esperanza de que este se va a revertir rápidamente por el crecimiento económico, si hay crecimiento económico hay mucho más recaudación y si hay más recaudación va a haber más plata. No es que se le haya recortado específicamente a Magallanes, fue un recorte para todos lados por qué, porque la gente tiene que visualizar lo mismo que en la casa: cuánto gano, cuánto gasto y hay que ser responsable”.

– ¿Cuál es la visión que tiene de la conmemoración de los 30 años del plebiscito?

– “Yo no tengo ningún rollo con eso, creo que está bien lo que se ha hecho, uno siempre tiene que mirar la historia para no repetir los mismos errores y para mejorar. El Sí y el No fue un ejemplo para el mundo, porque gente que se oponía a la dictadura de Pinochet ganó, pero la gente que trabajaba en la dictadura entregó, o sea la transición chilena ha sido un ejemplo para el mundo. Hay gente que está contenta con el Sí y otra con el No, pero el ejemplo de lo que pasó es extraordinario. Un dictador perdió en el plebiscito con una campaña bastante injusta porque la verdad había todo un cuento avasallador del gobierno que propiciaba el Sí y el No igual ganó y ganó en gran parte yo creo porque había un tema en contra de los derechos humanos”.

– ¿Cómo ve usted este sello postal argentino donde se incluye parte del territorio de la Región de Magallanes dentro de la plataforma continental trasandina?

– “Creo que aquí tiene que haber un planteamiento, una decisión y una estrategia política de largo plazo sobre Magallanes y la Antártica porque si no nos vamos a quedar sin pan ni pedazo”.

Infraestructura antártica

– ¿Cree usted que falta potenciar la Antártica considerando sobre todo la condición en que se encuentra la infraestructura de las bases?

– “De todas maneras, las bases están en pésimo estado, eso está clarísimo, por eso es que digo que tengo mucha esperanza que cuando nos empecemos a recuperar económicamente el Presidente pueda tomar una estrategia clara hacia el desarrollo que tienen que tener las dos regiones extremas. Acabamos de pasar un tremendo susto, yo estuve en Arica, vi todo lo que está pasando, dicen que los bolivianos no tienen mar es mentira, tienen acceso al mar libre no gastan ningún centavo, nosotros en el tratado de 1904 le dimos todo el puerto, fronteras, muchas regalías y nosotros no tenemos ninguna regalía al otro lado. Acá no hay ninguna reciprocidad”.

– ¿Cuál es la visión que usted tiene de la oposición?

– “Están tratando de obstruir todo lo que pueden. El problema que tiene la ex Nueva Mayoría o por qué se cayó la Nueva Mayoría es porque era un conglomerado con gente que opinaba antagónicamente. La Democracia Cristiana y el Partido Comunista no pueden estar asociados porque nadie les va a creer, porque uno piensa que son antagónicos ideológicamente. Yo no puedo ser socio tuyo si tú quieres una cosa y yo otra, podemos llegar a un acuerdo pero al final la gente te castiga. Creo que la DC ha tenido un castigo fuerte, o sea el tema de haber apoyado el aborto, fue un tema mortal para ellos porque dentro de sus principios y sus bases valóricas estaba eso y si lo defiendes bueno para que te llamas así, cámbiate de partido. Creo que el problema de la ex Nueva Mayoría es que se les murió el objetivo en común porque al principio estaban todos unidos contra Pinochet, se murió Pinochet, gobernaron pero lo hicieron mal, porque la verdad lo hicieron muy mal y tuvimos un gobierno muy malo la vez pasada y hoy qué es lo que tienen que ser capaces de demostrarle a Chile, cuál es el proyecto que tiene de país. Mira lo que pasó en Brasil, que a mí me están atacando porque apoyé a Jair Bolsonaro, no yo no apoyé a Bolsonaro, lo único que dije es que hay que respetar que una persona saque el 47% de los votos, no quiere decir que el 47% de las personas que votaron en Brasil estén locas, si son 50 millones y por otro lado cuál es el castigo que yo veo, castigaron la corrupción, los que dicen que defienden los valores democráticos y se han robado el país a manos llenas. Hay gente de izquierda que me dice hoy que tengo que explicar el apoyo a Bolsonaro, yo les diría a ellos que expliquen el robo que hay en Brasil y lo que se han robado en Brasil y lo que han robado en Latinoamérica, porque acuérdense que en Perú en todos los países ellos se involucraban en las campañas, no se les olvide que Meo andaba en un jet pagado por los brasileros. Yo lo único que estoy diciendo es que apoyo un proceso democrático”.

– Hoy se dice que Chile ha comenzado a crecer, sin embargo, ¿cómo explica que las cifras de desempleo sigan siendo altas?

– “Eso es evidente porque estamos recién partiendo en el crecimiento y porque tuvimos cuatro años con una tasa de crecimiento de 1,7%, crecíamos menos que el mundo. Ese es el problema cuando tú haces algo mal hecho, esto tiene repercusiones en el largo plazo. Yo soy uno de los que defendí la Reforma Tributaria, pero una tributaria bien hecha que no alejara a la gente, porque todos creen que los que pagan impuestos son los ricos, eso es mentira pagan los ricos y los pobres y los que más pagan son los pobres siempre, eso desgraciadamente es así. Segundo, cuando haces una Reforma Tributaria enredada y complicada como ésta, lo que haces finalmente es parar la inversión y la gente qué hace en vez de arriesgarse, toma su plata, paga el impuesto y se la lleva para afuera. Es como alguien dijo un día hay que hacer cariño con una mano y un garrote con la otra, pero no puro garrote”.