Senador por Magallanes, Carlos Bianchi: “Tendríamos que ser alienígenas para no entender que las demandas sociales son primero”

Si bien valora el acuerdo político sobre una nueva Constitución, el parlamentario espera que no se deje al mundo independiente sin posibilidades de participar en dicho proceso. Enfatiza en que las demandas del pueblo se deben solucionar ahora y espera que el empresariado local no tome medidas de presión despidiendo trabajadores.

Claudia Caballero

ccaballero@laprensaaustral.cl

El senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, valoró el pacto constitucional alcanzado por sectores políticos, en respuesta a las demandas de una ciudadanía que clama por una nueva sociedad. El parlamentario señala que el acuerdo ayudará a descomprimir la presión que se ha dado y debe tener como base fundamental la nueva Constitución Política que recoja prioridades muy distintas a las de la actual Carta Fundamental “hecha en dictadura”.

“Yo esperaba que dada la situación el propio Presidente de la República se vería obligado a priorizar algo tan urgente como esto”, dice Bianchi. Y agrega que lo curioso es que “Piñera ha brillado total y completamente por su ausencia”. Por esta razón, asevera que el acuerdo se empezó a articular desde el Senado.

Analizada la propuesta de consulta ciudadana de los municipios, considerando que no sería un proceso vinculante y luego de la negativa del Servel de participar de aquél, se decidió que habría que buscar otra fórmula.

La horas que duró la discusión el día jueves dice, tuvo relación con dirimir la propuesta viable considerando el estado de la situación nacional, comenta el senador independiente. Hubo reuniones con expertos constitucionalistas “y todo se dilató porque la Unión Demócrata Independiente (Udi), endureció su posición por los dos tercios”.

Critica Bianchi que con este quórum la Udi ha impedido muchas reformas constitucionales. Recuerda que tanto es así que la propia presidenta del partido de derecha, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que va a llamar a que la gente vote que la Constitución no cambie. “Estas personas están en un mundo totalmente distinto y alejado de lo que comienza a ser nuestro país”, sentencia Bianchi.

Estar de acuerdo era necesario explica, porque lo primero que hay que hacer es cambiar el cuerpo Nº15 de la Constitución para poder llamar al plebiscito y realizar el cambio. Propuesta que hizo en su momento la Presidenta Bachelet.

-¿Por qué si participó en toda la jornada de discusión al final no quiso posar para la foto? ¿Hay algo que no lo dejó conforme?

– “Al final, en la foto, fueron muchas personas a sumarse a codazos. Yo muchas veces rehúyo de la foto, porque no necesariamente refleja el trabajo serio… Pero finalmente sentí que hay un punto que atenta violentamente contra la ciudadanía que salió a las calles y que ha manifestado su repudio por el modelo, los políticos y por todo. Es el punto donde acuerdan usar el mismo mecanismo que se usa para la elección de diputados: una lista por pacto de partidos políticos, eliminando de raíz que una persona independiente pueda postularse como delegado constituyente. Cualquier persona que quiera presentarse a la elección deberá estar en la estructura de los partidos, sino no tendrá ninguna viabilidad. Y eso me parece que violenta lo que ha dicho la calle, porque serán los partidos políticos los que manejarán y tendrán el control de quienes serán postulantes a delegados”.

– ¿Y entonces, este acuerdo recoge finalmente lo que pide la ciudadanía?

– “Para mí este acuerdo no recoge lo que es realmente importante en la materia, y es que se conforme una asamblea 100 por ciento ciudadana. Con todo tipo de actores sociales, para que la Constitución de cuenta de la vida diaria que se desarrolla en el país. Luego los expertos constitucionalistas le darán cuerpo a lo que las personas quieren de su vida diaria. Por eso cuando se elimina la posibilidad de que las personas independientes puedan participar, están dejando todo en manos de los partidos políticos y hace mucho tiempo la gente no cree en estas estructuras. Lo relevante es que se vea la fórmula para que las personas independientes tengan oportunidad de participar”.

– ¿Y cree que las demandas sociales de base pasarán a segundo plano luego de este acuerdo político?

– “Por ningún motivo. Y lo quiero subrayar. Tendríamos que ser alienígenas para no entender que las demandas sociales son primero. Yo pertenezco a la comisión de Presupuesto y las estamos viendo ahora. El problema es que tenemos un Presidente de Chile congelado y

desaparecido. Salieron los ministros del Interior y vocera de gobierno a hablar del acuerdo y el Presidente ¡nada!. Esto debió manejarlo un Presidente que tenga la altura y entienda que se necesita un liderazgo. No vaya a ser cosa que insistan en su ‘proyecto social’, los 20 mil pesos para la pensión básica solidaria y el 20% para el aporte solidario del Estado, lo que está bajo la línea de la pobreza. El Presidente tiene que entender que debe venir una reforma tributaria para darle viabilidad permanente en el presupuesto de la nación. Pero no puede insistir en los 20 mil pesos y debe buscar una fórmula para las personas que ya están pensionadas. Y lo otro que debe modificar son sus 350 mil pesos brutos, no tributables y que no consideran el costo de vida de nuestra región. Sólo él tiene la potestad, la llave para desentrañar todo esto. Las demandas sociales deben ser priorizadas ahora”.

– ¿Y cómo ve la postura de sus pares en el Senado al respecto?

– “Yo veo a algunos colegas más preocupados de sus reelecciones, de su continuidad política y que, cuando ven que estas demandas sociales desestabilizan el sistema, son capaces de apoyar cualquier cosa con tal de que esto pase cuanto antes y vuelva todo a la normalidad. Ahí se equivocan profundamente. Porque esto no va pasar como un mal sueño. Esto no tiene articulación política ni de otras organizaciones como se ha querido hacer ver. Esto fue autoconvocado por la propia gente que se hastió de los abusos históricos. Yo espero que las y los senadores podamos ponernos de acuerdo en restablecer la dignidad de las personas y eso pasa por propuestas mejoradas y aumentos más importantes. Y no permitir que la gente siga viviendo bajo la línea de la pobreza”.

Por último, el senador Carlos Bianchi comentó que el presidente de Evópoli (Hernán Larraín) dijo que si no se lograba el acuerdo va a haber cesantía y una gran crisis económica. “Yo hago un llamado profundo a que en Magallanes los grandes empresarios no se sumen a una campaña para desvincular trabajadores”. Bianchi dice sentir temor de que se use esta amenaza como forma de presión, para demostrar que este movimiento tendrá un impacto en la economía. “Aquí no hay algo contra las empresas. Son cambios sociales globales que obedecen a búsquedas de nuevas formas de vida y ojalá no tengamos despedidos”, reflexiona.