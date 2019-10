Senadora Carolina Goic  y protestas por alza de la tarifa del metro en Santiago: “Gobernar no se trata sólo de mantener el orden, sino que se trata de generar  las condiciones para que los ciudadanos tengan mayor bienestar”

Apesadumbrada por los hechos de violencia acaecidos en el país, está conciente de que tanto la oposición como el gobierno

deben dar respuestas adecuadas a las demandas ciudadanas las que se originan en la inequidad que reina en nuestro país.

Claudia Caballero

ccaballero@laprensaaustral.cl

Ante la incógnita de cómo procederá el partido tradicionalmente de centro en el país, para poder recuperar los espacios perdidos frente el fuerte avance de la derecha a nivel regional y nacional, la senadora por Magallanes Carolina Goic Boroevic es clara: “Yo siempre he creído que la discusión no se puede reducir a si se junta la DC con el PC. Y eso hoy día tiene más sentido que nunca”.

Responde esto, de cara a los hechos de violencia desarrollados en la capital nacional, los que establece hablan de un problema mucho más profundo que aqueja a la sociedad.

– ¿Es cierto que la DC está analizando nuevamente la posibilidad de reunirse con el PC para poder enfrentar de mejor manera los desafíos electorales que se vienen?

– “Esto no se trata de las lógicas duales a las que hemos estado acostumbrados, sino de cómo enfrentamos desafíos distintos desde la política. No puedo dejar de contestar esto a partir de lo acontecido el día viernes en Santiago. Aquí hay una interpelación al mundo político que es mucho más fuerte. Hay desafíos país que requieren respuestas a temas muchos más profundos que un mero acuerdo electoral o poner la calculadora o ver cómo se generan mayorías. De eso es lo que nos tenemos que hacer cargo hoy día, ese es el desafío”.

– ¿Pero hay un sacrificio ideológico de estos dos partidos tan distintos para poder enfrentar esos desafíos políticos de manera mancomunada?

– “Sí, pero -insisto- son las lógicas de un país que se polariza y ese debate no responde a lo que los chilenos nos están demandando. Y ese es el grito de la ciudadanía del día viernes. Dejando de lado la violencia que todos rechazamos unánimemente y que no se puede justificar bajo ningún pretexto, marcó un hito que es mucho más profundo. Ante eso uno dice: ‘Ojalá estemos a la altura de conducir este proceso y de ver el rol que tiene el gobierno frente a esto’. La oposición tiene que ser capaz de hacer las cosas distintas, para enfrentar los problemas de desigualdad que afectan a los ciudadanos y hacerse cargo en serio de esta acumulación de rabia y de malestar que tiene la gente, que tiene que ver con la inequidad. Hoy decir: ‘Nos juntamos solamente porque hay que derrotar a la derecha’ no es suficiente”.

– ¿Cree que la DC está de acuerdo con retrotraer su regreso al centro, luego de haber sentido que se estaba izquierdizando demasiado, con este propósito?

– “Lo que yo valoro es un partido que está dispuesto a sacar la voz frente a temas país, que está dispuesto al debate y no a ser una oposición obstructiva que niega la sal y el agua. Que es de alguna manera el mensaje que tratamos de construir cuando me tocó conducir el partido. Esto no es sólo el desafío de un partido. Lo que tenemos que entender en Chile es que hay que hacer las cosas distintas. Ya no se pueden repetir las lógicas del pasado no basta decir: ‘Vamos todos juntos’, falta una autocrítica franca y una actuación consistente que signifique cambios en el mundo político”.

Violencia en Santiago

– Sobre los hechos de violencia acaecidos en la capital, ¿qué responsabilidad le cabe a los parlamentarios al no haber logrado ciertos cambios que se requieren para mejorar la calidad de vida de la gente, incluso en el tema del Transantiago?

– “En el caso del transporte no tengo duda que está toda la disposición que se requiera para hacer la discusión respecto a las tarifas, pero el tema no se acota ahí. Frente a las grandes reformas que estamos tramitando como la previsional y la tributaria, si no somos capaces de generar grandes acuerdos que tengan legitimidad social, no estamos respondiendo a los desafíos que hoy tiene Chile. Una reforma tributaria que se gana por un voto genera inestabilidad porque no responde a lo que se necesita. Esto requiere que el gobierno también haga lo suyo. Si el gobierno insiste en mecanismos para aumentar las pensiones de aquí a 40 años más y no se hace cargo de las pensiones hoy o le hace el juego a las AFP con las platas de los chilenos, entonces ahí no estamos respondiendo al tema. Yo hago también una interpelación al gobierno y al Presidente. Gobernar no se trata sólo de mantener el orden. Se trata de generar las condiciones para que los ciudadanos tengan mayor bienestar y la discusión que se da en el Parlamento tiene que responder a ese objetivo”.

– ¿Cree que esta convulsión social esté siendo incitada por ciertos sectores políticos o ciudadanos, con el fin de hacer colapsar el sistema y forzar estos cambios que se esperan?

– “Creo que hay que ser muy responsable y no caer en la tentación de sacar la pequeña ventaja política frente a la situación en que estamos. Pero uno ve (en las imágenes) que hay grupos anarcos y delincuentes que no tienen nada que ver con lo que la gente plantea”.

– Me refiero a grupos político formalmente establecidos.

En este punto Carolina Goic es cautelosa en su respuesta, no está dispuesta a sindicar la posibilidad de que el movimiento esté siendo instrumentalizado por una fuerza política y desvía su respuesta hacia otro lado, estableciendo: “Quienes queremos a nuestro país lo queremos ver bien y tenemos que ser capaces de ser fuerza política suficiente para encauzar esto y ser eco de la mayor parte de los chilenos, lo que quieren trabajar y vivir en paz”.

Encuesta Cadem

– De acuerdo a los resultados de la encuesta Cadem en Magallanes, pareciera que para asegurar sus cupos senatoriales sería bueno formar una lista entre usted y el senador Carlos Bianchi. ¿Estaría dispuesta a hacerlo para dar continuidad a su trabajo parlamentario?

– “Hay que considerar que es una encuesta, no es un resultado determinante. Creo que, en medio de una campaña de desprestigio muy determinada por ciertos sectores y actores políticos en mi contra, el resultado es bueno. De alguna manera es la valoración al trabajo y centra de nuevo la discusión. Y no voy a anticipar las negociaciones o de cómo se arman los pactos. Tampoco me corresponde a mí decir qué va a hacer el senador Bianchi. Lo que puedo plantear con claridad es que yo pertenezco a un partido, soy de la DC, y va a ser muy importante lo que pase en las elecciones del próximo año para ver cómo se conforman los acuerdos. Las decisiones las tomarán los partidos en su momento”.

– Comparando la votación de las últimas parlamentarias, pareciera que los resultados de la encuesta distan un poco de la realidad, si se considera por ejemplo los votos con los que fue electo el diputado Boric. ¿Le parece una encuesta confiable?

– “Tengo harto respeto por Gabriel (Boric) como diputado y el trabajo que ha hecho. Pero también hay que entender su resultado en el contexto de los candidatos que hubo y de las alternativas que ofreció la centro izquierda en la región. La encuesta es sólo un dato. Probablemente las opciones fueron menos atractivas de lo que es Gabriel como figura. Y ahí se entiende por qué un diputado independiente obtuvo la primera mayoría de las opciones de centro izquierda”.

Elecciones en la DC

La senadora Goic no quiso plantear públicamente su preferencia para las elecciones territoriales que, aunque postergadas hasta nuevo aviso, desarrollará en algún momento la DC. Dijo que su rol es hacer el llamado a la participación, el que haya más de una lista lo vio como una oportunidad de movilizar un debate fraterno. Y que una vez electa la directiva cuente con el apoyo de todos, porque los desafíos electorales que se avecinan, requieren de todos para obtener los mejores resultados.

– ¿Y cree que lo podrán lograr, superar las divisiones internas que por lo demás son históricas?

– “No me voy a cansar de repetir que la DC tiene que aprender a cuidar todos sus liderazgos a nivel nacional y regional es la única forma que tenemos de ganar espacios que fortalezcan la propuesta del partido y tenemos que dar espacio a nuevos liderazgos. Me gusta ver a jóvenes dispuestos a trabajar una propuesta. Los que llevamos más tiempo tenemos la responsabilidad de abrir espacios para el recambio de actores en nuestro partido”.