Senadora Goic: brechas de especialistas se mantendrán mientras el Minsal no disponga los cargos para contratar

Advirtiendo que se mantendrán las brechas de especialistas mientras que el Ministerio de Salud no disponga de los recursos y de los cargos para contratar a los médicos en los distintos Servicios de Salud, la senadora Carolina Goic abordó la aprobación de la iniciativa que permitirá que los médicos sin certificación de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) puedan ejercer en la red pública de salud de manera excepcional por dos años.

El objetivo del proyecto es permitir la contratación en el sector público de médicos especialistas que hubieren obtenido su título o especialidad en el extranjero por un plazo de dos años, con la finalidad de asegurar la dotación de médicos en el sistema de salud, en el contexto de la actual crisis sanitaria desa-

tada por el coronavirus causante de la pandemia Covid-19.

La senadora Carolina Goic comentó que “esta medida no va a servir de nada si no están garantizados los cargos. Lo que hemos pedido al gobierno, es que se respalde con los recursos necesarios los cargos para contratar a los especialistas, porque ha ocurrido que hay especialistas disponibles pero el cargo no existe”.

Además se acordó la creación de una mesa de trabajo, para definir una política de formación de especialistas, de manera de abordar de manera intersectorial y con todos los actores, para efectivamente enfrentar la brecha de especialistas. “Es iluso pensar que este proyecto va a permitir subsanar la brecha de especialistas que existe”, dijo.

Explicó que el decreto de emergencia que se ha establecido para el país permite la contratación de médicos sin Eunacom o estudiantes de medicina en las últimas etapas de su carrera. “Es por esto que cambiamos este proyecto de manera de establecer una excepción por dos años, sólo para especialistas que puedan ejercer en el sistema público de salud”, comentó la parlamentaria, explicando que lo que se busca con esta iniciativa es que los especialistas puedan trabajar en hospitales públicos.

La senadora recordó que la Ley N° 20.985, de fecha 3 de enero de 2017, que establece normas sobre certificación de especialidades médicas obtenidas en el extranjero, del Ministerio de Salud permitió entregar la autorización a quienes, sin estar inscritos en Eunacom, sí lo están en la Conacem. “Los médicos especialistas deben acreditar sólo su especialidad de manera de facilitar que puedan ejercer en el sistema público de salud”, aclaró.

El Eunacom ha servido para garantizar a la población chilena que los médicos que la atienden dominan los conocimientos mínimos que requiere el ejercicio de la medicina general, independientemente de que se hayan titulado en Chile o en el extranjero. En la actualidad, hay 33 médicos autorizados en Magallanes.