Senadora Goic no irá a la reelección

Asegurando que cree firmemente que hay que abrir espacios a nuevos rostros y liderazgos, la senadora DC por Magallanes, Carolina Goic, anunció que no irá a la reelección en los comicios de noviembre de 2021.

“Luego de una larga reflexión y análisis personal, familiar y político, he decidido no repostularme al cargo de senadora, pues creo firmemente en la renovación de la política, en donde asomen nuevos liderazgos, nuevas ideas, nuevos rostros, que trabajen por el futuro de Magallanes y su gente. Siempre he sido coherente en mis decisiones en política, jamás he actuado con la calculadora en la mesa, he actuado apegada a la buena política y a la ética”, señaló la parlamentaria en una reunión virtual con dirigentes vecinales y sociales.

La parlamentaria agradeció a sus seguidores y colaboradores.