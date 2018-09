Senadora Goic: “No puede ser que los ajustes en el presupuesto se hagan con cargo a las regiones”

La senadora Carolina Goic expresó su inquietud por los cambios que anunció la ministra de Transportes respecto de la modalidad de asignación y uso de los denominados Fondos Espejos del Transantiago.

La parlamentaria manifestó que estos fondos para las regiones había sido un requisito que pusieron cuando aprobaron los recursos para el transporte público de la Región Metropolitana. “Nosotros dijimos: ‘Un peso para la Región Metropolitana tiene que venir aparejado de uno para la región’ y eso nos ha permitido financiar el transporte aéreo, rural y marítimo, por lo que no vamos a aceptar rebajas en el financiamiento que tiene la región para subsidios. Quiero anticipar, como senadora, que -si en el presupuesto nos rebajan esta partida- no va a estar mi voto favorable para el presupuesto de Transportes a nivel nacional, porque no puede ser que los ajustes en el presupuesto se hagan con cargo a las regiones”, puntualizó.

Le legisladora dijo que le había planteado a la intendenta la necesidad que se articule un trabajo desde la región para resguardar estos recursos. “Voy a pedir formalmente los datos al Ministerio de Transportes. Aquí tienen que transparentarse las cartas para que nos digan qué es lo que se va a ver afectado: ¿El transporte a Tierra del Fuego?, ¿El subsidio a Tortel?; ¿La posibilidad de mantener los viajes a Balmaceda? Para eso se utilizan estos recursos. Entonces, requerimos saber cuál va ser el impacto, cuáles son las obras de infraestructura que se dejarían de hacer con esta rebaja. Espero que sumemos fuerza todos los actores regionales para defender el presupuesto de Magallanes y no vamos a aceptar que se nos quiten los recursos”, sentenció.

Congreso Futuro

y Antártica

Este tema lo abordó la parlamentaria en una reciente reunión con la intendenta María Teresa Castañón, al igual que la organización del Congreso del Futuro del próximo año.

Goic señaló que este congreso había sido una actividad muy exitosa que les permitía acercar la ciencia a la gente común y corriente con debates que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático y la tecnologización. “En el caso de Magallanes, lo antártico se ha definido como uno de los grandes temas en discusión que nos va a permitir durante la semana del 14 de enero tener aquí en nuestra región a quienes están a la cabeza en materia científica, premios Nobeles que se convocan y vienen a la zona para discutir sobre ciencia y las decisiones que estamos tomando. Hoy hemos venido a plantearle a la intendenta la necesidad de trabajar en conjunto y sumar a la Universidad de Magallanes y al Instituto Antártico Chileno (Inach). A mí, lo que me interesa como senadora e integrante de la Comisión de Futuro es fortalecer esta instancia en la región”, precisó.