Senadora Goic oficiará a Energía para que adopte medidas ante irregularidades detectadas en Enap

Coletazo parlamentario tras sumario instruido por Contraloría a la estatal

“Esto no es sólo una luz de alerta sino que lo que hace es confirmar aprensiones que teníamos”, declaró la senadora Carolina Goic tras reunirse con el Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, en torno al nutrido sumario que instruyó la Contraloría General de la República a la estatal, por irregularidades detectadas en diversos pagos por servicios, adquisiciones y contrataciones.

Esto último anclado en el informe final Nº 622 del órgano revisor, que describe en otros puntos del de-sembolso de más de $348 millones para contrataciones de empresas dedicadas a la selección de personal, otros $2.500 en gastos por ‘servicios transitorios’; pagos a un operador ligado al Partido Socialista (PS), contratado por otro militante de la colectividad cuando se desempeñaba en un alto cargo ejecutivo; la destinación entre 2016 y 2017 de $2.537 millones a la contratación de ‘servicios transitorios’ a cuatro empresas.

En virtud de tales antecedentes, la parlamentaria acogió la preocupación del sector dirigencial de Magallanes, recalcando que se deben buscar las vías para situaciones como las detectadas por la Controlaría no se vuelvan a repetir y que se deben asumir las responsabilidades correspondientes, así como determinar las sanciones respectivas. “Vamos a oficiar directamente al ministro de Energía para que aquí se adopten medidas. Y lo más importante es que hemos conversado -además- acerca de cuál es el futuro de Enap en Magallanes y cuáles son los nuevos negocios que se pueden abrir. La Contraloría hizo su trabajo y creo que está muy bien y si bien no tienen que ver con situaciones a nivel local, sí impactan decisiones que cuestionamos como la contratación del servicio de helicópteros -Ecocopter- , donde nos parecía que habían procesos que no fueron transparentes y espero que las instituciones que correspondan, hagan su trabajo”, dijo señalando que se espera también que las denuncias que han surgido desde algunos actores del mundo político -como el diputado RN Leonidas Romero- alusivos a la posible utilización de financiamiento irregular para apoyar campañas políticas, cuenten con el respaldo necesario. “Si fuera así, es extremadamente grave. Estamos hablando de una empresa del Estado”, acotó.

En complemento, el presidente del Sindicato de Trabajadores -en cuya sede tuvo lugar la reunión-, Alejandro Avendaño pidió que exista transparencia en el tema. “Aquí no pueden el gerente general y la presidenta del directorio, no opinar. Tienen que decir claramente qué es lo que van a hacer. Esto no puede quedar en el aire”.

A su vez, criticó al gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, señalando que la empresa tiene todavía 190 ejecutivos y de esos varios serían responsables de las irregularidades que hoy son materia de investigación, no obstante, siguen en la empresa.