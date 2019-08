Senadores magallánicos califican de inaceptable la muerte de personas esperando por atención médica

Junto con insistir que el indicador que se debe monitorear es el tiempo de espera y qué especialidad requiere, el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez Torres, abordó el informe del Ministerio de Salud que dio cuenta que 370 personas fallecieron el año pasado en Magallanes estando en lista de espera.

El directivo planteó que importa hacer la diferencia entre la causa de muerte y la falta de atención de la lista de espera. Frente a ello, sostuvo en que esta cifra no permite la toma de decisiones.

En su opinión, el indicador real es la lista de espera existente, que es necesario ir monitoreando, es decir cuánta gente espera y por cuánto tiempo. “Que hayan muerto en una lista de espera tiene más que ver con un tema mediático que del punto de vista de la gestión de la salud pública. El mejor indicador es la lista de espera en sí misma, es decir, cuántos pacientes están con indicación de hacerse algo y no se lo han hecho y por cuánto tiempo, y la especialidad. Sólo eso va a permitir tomar decisiones y mejorar la gestión en salud”.

Sáez afirma que estas cifras “son injustas” con quienes tienen que operarse de una hernia y esperan por años, pero no se mueren.

Senadores

En tanto, la senadora Carolina Goic adelantó que “vamos a oficiar al Ministerio de Salud para que se detalle cuáles son las medidas concretas que se van a tomar en Magallanes para enfrentar esta situación inaceptable porque no son sólo números detrás de eso hay vidas de personas y no es sólo una estadística”.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi recordó que hace tres semanas hizo público un informe de la Contraloría General a quien pidió investigar la situación de los hospitales de Natales, Porvenir y Williams y Punta Arenas, en materia de traslados. “Allí la Contraloría pidió información a la autoridad de Salud, respecto de más de mil personas trasladadas a Punta Arenas, pero que no están con el seguimiento. Si a esa situación grave se suma las listas de espera que cuando uno consulta a las autoridades, estas señalan que se da cumplimiento a los plazos, no se condice con la verdad. Lo digo porque tengo mucho contacto con la gente y me he visto incluso en la necesidad de ayudar a tramitar la más oportuna atención. Es una situación que nos preocupa aún más con la falta de especialistas que hay en la región”, explicó.

Acusa que es el sistema que no permite entregar la atención en los plazos establecidos y esa situación debe corregirse por el Ministerio de Salud.