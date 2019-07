Senadores se sumaron a la preocupación por contar con un segundo juez del Trabajo

La parlamentaria Carolina Goic adelantó que en los próximos días oficiará al Ejecutivo para darle premura a la necesidad planteada por el ministro presidente de la Corte. Por otra parte, Carlos Bianchi aseguró que nadie le ha comunicado formalmente esta situación, empero compartió la preocupación existente.

Pleno respaldo encontró el clamor del presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, entre los representantes magallánicos de la Cámara Alta en torno a la evidente sobrecarga laboral que viene soportando la titular del Juzgado del Trabajo, Claudia Ortiz Quinteros.

En una entrevista en El Magallanes, Kusanovic expresó que en lo que va del año, la única jueza laboral ha visto 1.158 causas en materia de cobranzas, mientras que en asuntos laborales ya van 293 ingresos, habiendo presidido solamente ella 367 audiencias desde enero hasta los primeros días de julio, situación que resulta preocupante.

Es por eso que desde el máximo tribunal de la región se hizo un llamado tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo a abordar este asfixiante panorama, puesto que ya se ha planteado a representantes del Ministerio de Justicia como también a la seremi del ramo en Magallanes, conformando mesas de trabajo y exponiendo algunas cifras y estadísticas que avalan la necesidad de contar con un segundo magistrado.

Consultada la senadora Carolina Goic, sostuvo que “creemos que en esto lo que es necesario es efectivamente generar una nueva plaza. Yo comparto absolutamente lo que el ministro presidente ha señalado, así que vamos a hacer todos los esfuerzos desde lo legislativo para que esto sea así”.

Sin embargo, para lograr aquel propósito, la parlamentaria falangista recalcó que “básicamente necesitamos tener el respaldo del Ejecutivo, que sea patrocinado por el gobierno. Nosotros hemos avanzado en términos de legislación de resguardo en los trabajadores, pero si es que no tienen el apoyo al momento de hacer una demanda, si no está la estructura con el financiamiento y las capacidades necesarias, la ley no es todo lo efectiva que uno quisiera”, por lo que anunció que en los próximos días se oficiará directamente para que se pueda resarcir esta problemática.

Por otra parte, el senador Carlos Bianchi aclaró que comparte dicho requerimiento, sin embargo aseguró que nadie hasta el momento se ha referido formalmente al tema, por lo que invitó a los ministros de la Corte a agendar una reunión para poder zanjar el asunto e interiorizarse de los principales planteamientos.

“He sabido de la sobrecarga que se le ha demandado a la jueza y esa situación por supuesto que a mí me parece bien que se represente, porque efectivamente la preocupación la tenemos todos. Lo que nosotros podemos hacer no es mucho, en honor a la verdad, pero en mi caso personal ningún juez me ha señalado esto, que hemos conocido públicamente a través de la prensa, pero yo invito a que pudiéramos tener un contacto o pudieran oficiarme para que a través del Ministerio de Justicia podamos contribuir. Lo deseable es poder tener un encuentro donde nos expongan las cifras, los detalles y conocer más de fondo el tema, porque hasta antes de esta nota sabíamos lo general pero no tengo los detalles a la mano de lo que ha significado esto”, sentenció.