“Sentí un golpe tremendo”, dijo camionero que recibió el fatal impacto de furgón en la ruta a Natales

Impactado aún por la experiencia que vivió el jueves en la noche, cuando un furgón de la empresa hotelera Explora lo chocó por la parte posterior del camión que conducía y el conductor perdió la vida instantáneamente, el chofer del camión, Abel Santana Pérez, habló con La Prensa Austral.

Esa noche conducía su camión cargado con rollizos de madera desde el sector de Renoval. Lo hacía por la Ruta 9 Norte, con la experiencia que le dan 40 años de conducción ininterrumpida.

El accidente ocurrió cerca de las 23 horas, faltando apenas 46 kilómetros para llegar a Puerto Natales, perdiendo la vida Claudio René Hormazábal Alvarado.

“A esa hora iba manejando lo más bien cuando siento un golpe tremendo, que me sacó de la vía y me llevó a la pista contraria. Fue igual como si se hubiese salido una rueda de la masa del camión. Me bajé a ver y encuentro un vehículo incrustado en la parte de atrás. Era un choque por alcance”.

“Lo primero que hice fue mirar si es que habían personas en su interior. Solo vi al conductor a quien le hablé, le tomé el pulso en el cuello, pero nada. Estaba muerto”, manifestó ayer, aún muy acongojado Abel Santana.

Un automovilista que pasaba a esa hora llamó a Carabineros. Personal de la Subcomisaría Casas Viejas se trasladó al lugar y adoptó el procedimiento, llegando posteriormente los demás equipos de emergencia, como Bomberos y el Samu.

Santana trabaja en forma particular con su camión y lleva más de 40 años desarrollando labores de conductor, pero jamás le había tocado vivir una experiencia de esta naturaleza, con resultados trágicos para una persona.

Siat

El capitán jefe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito, Robinson Bonelli, dijo que el furgón (un Ford) impactó por la parte posterior al camión.

“En cuanto a las causas del accidente se están analizando algunas hipótesis y viendo las horas de conducción y condiciones físicas del chofer, lo que será ratificado mediante la autopsia”.

Por tratarse de una recta, que facilitaba la conducción, los peritos deben establecer qué pudo haber alterado el normal establecimiento del vehículo que terminó incrustado en el camión, que iba en dirección a Puerto Natales.

El conductor del rodado guiaba con toda la documentación al día, y el fiscal de turno instruyó que lo dejaran en libertad, a la espera del desarrollo del proceso judicial.