“Ser embajadora de las Jornadas me dio la oportunidad de entregar el punto de vista que tenemos todas las personas con discapacidad”

“Yo tengo muy asumida mi discapacidad y me gusta contarle a la gente lo que es, para que puedan entender y se pongan en nuestro lugar”. Con estas palabras, la embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación, María Fernanda Díaz Escalante, de 24 años, relató su experiencia como símbolo de la trigésimo segunda versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, a realizarse el sábado 19 de octubre. Así, la joven lanzó un llamado a la comunidad a sumarse a esta cruzada solidaria que busca recaudar 740 millones de pesos para mantener la operación de los centros de rehabilitación.

Explica que ser embajadora le dio la oportunidad de ir a los colegios para hablar de discapacidad, del Centro y del apoyo que les brindan con el aporte de las Jornadas. “Las Jornadas por la Rehabilitación son una instancia que permite apoyar a la gente que tiene discapacidad porque el dinero que se recauda es para la operación de los centros de rehabilitación… Esta ha sido una experiencia súper linda y me ha dado la oportunidad de entregar el punto de vista que tenemos todas las personas con discapacidad”, dijo María Fernanda.

Su relación con el Centro de Rehabilitación comenzó cuando María Fernanda tenía cuatro años y es que a esa edad sufrió su primer accidente cerebro vascular, conmocionando a su familia y entorno. Tras superar los primeros instantes de este episodio, ingresó al Centro de Rehabilitación, donde recibió el cariño y trabajo de todos los funcionarios.

Tal fue el éxito de esa recuperación que a los 19 años ingresó a la Escuela de Aeronáutica. Fue, precisamente, en una de las clases cuando sintió un fuerte y súbito dolor de cabeza. Un nuevo accidente cerebro vascular la obligó a dejar esta carrera, regresar a Punta Arenas y enfrentar un nuevo escenario.

“Volví a ingresar al Centro de Rehabilitación el año 2015 debido a que tuve un segundo accidente cerebrovascular hemorrágico. Me dio en Santiago, mientras estudiaba aeronáutica. En septiembre reingresé al Centro de Rehabilitación y al principio tuve muchas terapias, estuve de lunes a viernes, era todo el día y de lunes a viernes. Los primeros seis meses son esenciales para que uno mejore. Estuve con kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía y terapia respiratoria”, dice María Fernanda, quien presenta una hemiparesia izquierda (disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo), por lo que recibe terapia permanente en el Centro de Rehabilitación y debió dejar sus estudios en aeronáutica.

Medallista en los

Juegos de la Araucanía

La disciplina demostrada en sus terapias la llevó a ser parte del equipo de natación de la región y representó a Magallanes en los Juegos de la Araucanía, modalidad paralímpicos, donde obtuvo una destacada participación.

“Después del segundo accidente cerebrovascular me puse a practicar natación, y me encanta, creo que es el deporte que siempre quise practicar y no pude porque no se dio la instancia. La verdad es que la natación me ha ayudado mucho en el tema de lo emocional y de la discapacidad, la natación me llena de energía y de vida. Además me ayuda con mi discapacidad porque antes tenía el brazo (izquierdo) como doblado y ahora lo puedo estirar completo”, dijo María Fernanda.

Explicó que fue a los Juegos de la Araucanía modalidad Paralímpicos con Natasha Cid, pero sin ninguna expectativa. “Ella sacó segundo lugar y yo segundo y tercero, así que estábamos muy contentas. Después nos dijeron que íbamos a ir al nacional. Así que estábamos súper motivadas y sabíamos que era más difícil porque las chicas de Santiago tienen más entrenamiento. En Santiago no saqué medalla, pero mejoré mis tiempos y Natasha saco dos medallas de bronce, así que estábamos felices… Pero la natación me ha ayudado porque me mostró que puedo hacer algo distinto”, dijo.