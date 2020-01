Seremi Alfonso Roux Pittet: “Si debilitamos el derecho de agua, el gran impulso que ha tenido la agricultura se puede venir abajo”

El seremi de Agricultura, Alfonso Roux, se refirió a la disminución del faenamiento anual ovino (2019) con respecto al 2018, el que fue cercana a las 23 mil cabezas menos y el total del año fueron 575 mil ovinos faenados: “Es una cifra que puede fluctuar normalmente en esos números, que no es de preocupación”

Números que, si bien no son de preocupación, la misma autoridad de la cartera advirtió que “el promedio de los últimos 8 años (2012/2019) comparado con los 8 años anteriores (2004/2011) tuvo una disminución de 137 mil animales menos faenados por año”.

– Esto es una disminución que se ha hecho constante al pasar los años. ¿Cuáles son los factores de esta baja?

– “Se debe a distintos factores. En primer lugar, esta baja en el faenamiento de ganado se puede atribuir a la sequía en Magallanes; en segundo lugar, está la maleza pilosella, que al estar presente en la pradera produce menos material productivo (pasto); en tercer lugar, está la fauna silvestre que fue declarada como especies protegidas, como el guanaco, que compite con la oveja por alimentarse en las praderas. También los zorros colorados y los perros asilvestrados, que matan mucho ganado anualmente. Esta sería la causalidad en la disminución año a año de los faenamientos de ganado”.

– ¿Cuál es el plan del Ministerio de Agricultura para mitigar esta baja?

– “Estamos impulsando modernos sistemas de riego, donde se han invertido 344 millones de pesos para la agricultura y ganadería. Este año tenemos considerado subsidios por 520 millones de pesos, donde ya hay proyectos en carpeta que permitirían regar alrededor de 200 hectáreas de praderas artificiales. Una pradera con riego produce ocho veces más pasto que las praderas sin riego, por lo tanto, el camino va para allá. Sólo puedo decir que el ganadero que quiera aumentar su producción de forraje y de esa manera aumentar su producción, los invito a que postulen a los concursos de este año”.

– Uno de los factores que mencionó en la disminución de faenamiento de ganado es la sequía. ¿Cómo se invertirá en sistemas de regadío si no hay agua?

– “Los proyectos que planteamos tienen que ir de la mano con una fuente de agua y esa fuente es un río cercano o hacer pozos profundos, que tiene un costo alto (cerca de 14 millones de pesos)”.

– Los derechos del agua están en la palestra generando polémica. ¿Es un bien de uso público?

– “Hay algunos ríos donde todos los derechos del agua están pedidos. En el caso de la agricultura, quizás el problema es más grave porque recién estamos adoptando la cultura de riego, pero esto va a ir siendo cada vez más complejo, porque al bonificar la empastada, esa productividad generaría mayor necesidad de ocupar agua.

El agua en Chile es un bien nacional de uso público, no es privada. Sin embargo, estos derechos de agua que se entregan sí dan el derecho a las personas de poder utilizarlas. Si yo voy a gastar 50 millones por hacer un viñedo o una plantación de paltos, tengo que tener asegurada el agua por un buen tiempo para generar una productividad. Por eso es que es un tema muy complejo. Si debilitamos el derecho de agua, el gran impulso que ha tenido la agricultura se puede venir abajo”.

“Acá hay derechos de agua que se entregan a perpetuidad y quizás eso habría que modificar. Parece un tema fácil, hay propaganda que dice que el agua no puede ser privatizada, pero el que produce en la agricultura tiene que tener ese vital elemento que le permite producir. La agricultura en los últimos 30 años ha crecido a tal punto que el año pasado se exportaron 18 mil millones de dólares, una cifra no menor. Tenemos que tener cuidado de no perder esto, porque es una cifra que ayuda al crecimiento del país”.

“Hay que pedirles a los parlamentarios que no politicen el tema y lo vean como una necesidad.

Lo que no podemos permitir, que por la agricultura se deje de abastecer de agua a las personas. Prioritariamente está la gente. Hay mucho que avanzar, ocupando de forma racional y eficiente el recurso”.