Seremi de Bienes Nacionales: “El proyecto del Museo de los Derechos Humanos no se puede realizar mientras no se corrijan algunas observaciones”

Francisca Rojas Philippi, aclaró que la Casa de las Sonrisas tiene que subsanar las indicaciones del informe arquitectónico del Mop para poder buscar, recién, recursos para habilitar la casona ubicada en Avenida Colón 636.

La Casa de los Derechos Humanos, ubicada en Colón 636, fue, por años, un centro de detención y tortura. Hoy, pasado ese tiempo de oscuridad que rondó al palacio, se ha convertido en un punto de discordia entre las seis agrupaciones que están involucradas en el destino de la mansión, mítica e histórica construcción ubicada en la céntrica arteria de la capital regional.

La pugna se generó desde que se licitó y se adjudicó a Miguel Lawner el diseño de un Museo de la Memoria en el lugar, desoyendo la postura de organizaciones ligadas a los DD.HH., como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Magallanes, que desean conservar el edificio como un sitio de memoria, es decir, mantener toda la historia del lugar, sin modificar su espacio, ya que así, según ellos, cada rincón del lugar puede contar la historia de las cosas que se llevaron a cabo en este lugar.

Ante esto la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, acotó que la casa es parte del ministerio que representa y que “había un proyecto que se licitó para un Museo de la Memoria (proyecto de Lawner), pero finalmente me encontré que las distintas agrupaciones tienen diferencias con respecto a lo que quieren hacer en la casa”.

Añadió que “hay una agrupación que quiere el museo, pero las otras quieren que se mantenga como un sitio de memoria y eso lo recogimos hablando con ellos. El problema es que la casa está en muy malas condiciones, está muy deteriorada y el punto es que la casa es un Monumento Nacional y para modificarla requiere de muchos permisos”.

¿Qué medidas ha tomado para llevar a cabo una remodelación o restauración del lugar?

“Le pedimos ayuda al Ministerio de Obras Públicas para que hiciera un diagnóstico general de la casa, porque algunas agrupaciones nos pedían las llaves para poder hacer actividades dentro del palacio, pero por el estado del lugar teníamos la preocupación de que pasara algo malo. El informe del Mop indica varios problemas de daños, tanto por fuera como por dentro, por esto decidimos no entregar más la llave hasta que no se solucionen estos problemas”.

¿El informe es desalentador?

“Sugiere que hay que hacer un balance estructural más detallado, para eso necesitamos levantar fondos para hacer este diagnóstico técnico y, en base a eso, definir las reparaciones más relevantes sin afectar o hacer modificaciones que afecten lo que significa constituirse como sitio de memoria. Por ejemplo, en Santiago existe un sitio de memoria llamado Londres 38, que es una casa igual a ésta y ahí es importante hasta la pintura de la pared, porque todo cuenta una historia. El hecho de hacer reparaciones tiene esa complicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es este estudio detallado y luego definir las reparaciones”.

¿El proyecto de Lawner, entonces, ya no se ejecutará?

“Ese era un proyecto donde se diseñó un Museo de los Derechos Humanos, pero ese proyecto tiene observaciones que fueron entregadas al municipio (2017) y finalmente hubo un cambio de autoridad y no se subsanaron las indicaciones para llegar a la ejecución. El proyecto de remodelación del Museo de los Derechos Humanos no se puede realizar mientras no se corrijan esas observaciones”.

¿Cuál es el plan de Bienes Nacionales a corto plazo?

– “Imponer una idea de proyecto a las agrupaciones no tiene sentido. Nosotros tenemos la preocupación de mantener esta casa, repararla y poder retomar el préstamo de la llave, porque para las agrupaciones les interesa, en fechas importantes, que puedan ingresar, pero por seguridad no lo hacemos, porque el informe del Mop es súper categórico. Además, por la contingencia, cerramos las ventanas para que no entrara nadie y pasara algo malo, porque no tenemos dinero para reparar los vidrios aún”.