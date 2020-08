Seremi de Educación espera que el 100% del proceso del Sistema de Admisión Escolar sea online

Además se realizó segunda entrega de plan “Aprendo en casa”

En un año a todas luces diferente, el Sistema de Admisión Escolar inició su proceso de inscripciones para las postulaciones, que se abrirán el 11 de agosto. Mientras tanto, para que los padres y apoderados vayan familiarizándose con el sistema, podrán registrarse en la plataforma antes de que comience el periodo de postulación.

El seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda Tagle, recordó que este año el Sistema de Admisión Escolar se realizará por completo a través de la plataforma https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ que tendrá innovaciones para apoyar la decisión de los padres y apoderados, como acceso a contenidos novedosos como mapas virtuales con los establecimientos educacionales cercanos y las vacantes disponibles. Como las restricciones sanitarias impiden las visitas a los establecimientos educacionales, se solicitó a éstos enviar videos que muestren a la institución y su proyecto educativo. La plataforma contará también con un chatbot para responder todas las preguntas frecuentes respecto al proceso de postulación y fechas de cada periodo; y un sistema de mensajería Whatsapp y SMS para informar a los padres que se registren.

“Hacemos un llamado a que postulen, que estamos justo en el proceso de inscripción, que busquen en las plataformas del Mineduc regional para que puedan postular a distancia. Cuando se abra el proceso de postulación, el 11 de agosto, les vamos a pedir a los papás a los que les cueste acceder al proceso de Admisión Escolar, que agenden hora. Las facilidades están totalmente dadas y esta agenda nos permitirá no tener aglomeraciones, y habrá personal de apoyo para guiarlos. Este es un proceso que no discrimina, por lo tanto, todos tienen la misma opción y no sabemos, producto de la pandemia, la cantidad de personas que van a venir a utilizar este proceso, por lo que les pedimos que tengan tranquilidad, que respeten la distancia social, pero lo principal es que queremos que el 100% del proceso sea vía tecnológica”.

Tras el periodo de registro (28 de julio) y la inscripción que parte el 11 de agosto, tendrá sus resultados el 4 de septiembre, y los casos especiales que tienen que ver con los programas especiales y los resultados se darán a conocer del 26 al 30 de octubre y más adelante, el repechaje y casos especiales.

Entrega de material

Asimismo, el Mineduc concretó el segundo envío de material a escuelas rurales, en el marco del programa “Plan aprendo en casa”, que en Magallanes beneficia a 252 estudiantes de 13 establecimientos, además de cinco centros del Sename, que cuentan con 83 niños.

El material está destinado a todos aquellos escolares que no tienen acceso a Internet y consiste en guías en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, con una duración estimada de un mes. Todas las comunas tendrán este material, inclusive a las que han retornado a clases presenciales como las escuelas de Puerto Harris y Timaukel, y las que pronto retornarán a las aulas, que son Torres del Paine y San Gregorio.

En la entrega de material estuvo presente el director de la Escuela Diego Portales de Laguna Blanca, Ricardo Jara, establecimiento que cuenta con 32 estudiantes y que aún no proyecta una fecha para volver a clases presenciales. “Tenemos muchos estudiantes acá y en Puerto Natales, por lo que tenemos sesiones de 40 minutos, todas las asignaturas, de lunes a jueves”. Pese a ello, este material ha sido muy bien valorado, pues “la primera tanda la utilizamos, y el área de currículum, en este caso, ha sido muy efectiva”. Jara además indicó que están trabajando para poder mejorar las condiciones de infraestructura del establecimiento, en el contexto de esta pandemia.