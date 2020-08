Seremi de Educación: “Hoy no tenemos ninguna posibilidad de poder volver a clases”

Se mostró sorprendido frente a las críticas expresadas por el director del Colegio Nobelius, Alex Martinic.

El seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, se mostró sorprendido por las críticas expresadas por el director del Colegio Nobelius, Alex Martinic, quien acusó al Mineduc de dejar de lado a los establecimientos particulares, en este proceso educativo en el contexto de la pandemia.

“La ley es la que nos otorga los derechos de tener una supervisión ante los establecimientos y los particulares, cuando no estábamos en pandemia, tenían una situación particular que los favorecía, respecto a determinar los valores y aranceles, entonces tienen una ventaja sobre los establecimientos públicos, porque además, el valor hora de profesores también es distinto a los que tienen los colegios municipalizados, por lo tanto, creo que hoy en día, a través de los créditos Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) hemos ayudado mucho a establecimientos que lo han pasado mal en el último tiempo. Si no trabajamos y ellos no levantan la mano, es muy difícil que nosotros podamos detectar que están con problemas”, fue el descargo del seremi.

Llamado a la mesura

Sepúlveda aseguró que está conciente de las dificultades que afrontan los establecimientos particulares y los apoderados de los mismos, a la hora de poder pagar los aranceles, por lo que “me gustaría que hubiese sido más mesurado en sus comentarios y poder aportar de qué manera podemos ayudarnos. Hemos tenido reuniones con ellos, pero me parece bien el llamado que hace al poder unirse en conjunto para buscar alguna solución para los colegios que lo están pasando mal”.

El seremi, además, se refirió a la negativa del Ministerio a la promoción automática de los estudiantes y de qué forma van a monitorear el cumplimiento de las clases online. “Cuando hablamos de la promoción en la evaluación, hay dos cosas importantes: la evaluación no es nota por rendimiento; hay estudiantes que están haciendo trabajos, están en contacto y que han tenido un proyecto de trabajo en el tiempo de pandemia, y no necesariamente son pruebas. Y hemos dado flexibilidad a los proyectos, producto de la pandemia, para que cada colegio forme su propio proyecto educativo y en ese contexto, el hecho que no habrá promoción automática ha levantado un aviso a aquellos papás que no han tenido el contacto entre el alumno y el establecimiento, por distintos motivos”.

La autoridad de Educación finalmente, se refirió a un estudio del Banco Mundial que indicaba que los estudiantes del país podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año, si no vuelven a clases presenciales. Y pese a que recalcó que la asistencia física a los establecimientos es irremplazable, es conciente que “las condiciones no están y vemos que las cifras no nos acompañan. La salud de nuestros niños, comunidades, profesores, asistentes, es primero y hoy no tenemos ninguna posibilidad de poder volver a clases”.