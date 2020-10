Seremi de Educación: “Lamento que apresuren una decisión en este momento”

Respecto de anuncio del Liceo Nobelius de no volver a clases presenciales

La decisión que tomó la dirección del Liceo Nobelius, previa encuesta a la comunidad educativa, de no retornar a las clases presenciales en este 2020, no fue bien recibida por el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle. Primero, por la forma en la que se enteró, a través de un correo electrónico en el que informaban de la medida, y además, porque siente que aunque las cifras del Covid-19 en Magallanes hacen muy poco aconsejable el retorno de los estudiantes a las aulas, aún resta tiempo para el cierre del año escolar.

“Me hicieron llegar un correo, no muy expresivo, donde me indicaban que habían hecho una encuesta, sin saber ni la forma ni el estilo y si era correcta o no; lamento que apresuren una decisión en este momento, todavía nos queda octubre, noviembre y diciembre y creo que no hay nada que vaya a reemplazar la clase presencial. Si bien hoy no podemos volver a clases, en algún momento las condiciones se podrán dar para una posible vuelta, pero si ellos tomaron la decisión, en base a una encuesta que tampoco sé el contexto, forma ni resultados, es difícil que pueda opinar algo”, declaró Sepúlveda.

La autoridad de educación sí, hizo un llamado a los padres, apoderados y sostenedores de los establecimientos, “de que hay que ir paso a paso, de ver cómo esto va avanzando. Aunque las cifras dicen que eso es imposible, nosotros tenemos que generar la tranquilidad a las comunidades educativas, y no hay ninguna decisión ni clase online que supere una clase presencial. Les pediría que tomen las decisiones con tranquilidad, sin acelerarse, esperar que la situación vaya mostrando mejoría. Y recordar que, si las condiciones lo permiten, la vuelta tiene que ser voluntaria, con todos los protocolos necesarios que se requieran y por supuesto, todos los resguardos para que los alumnos y la comunidad educativa tengan tranquilidad en un proceso como éste”.

Por último, Rodrigo Sepúlveda recalcó que cualquier decisión debe ser conversada con la comunidad educativa en conjunto con las autoridades de educación. “No estamos diciendo que nos avisen que no vamos a volver, les decimos que esperemos los momentos adecuados. Hemos tomados decisiones regionales y muy precisas, como pausas académicas en sus vacaciones, en la Cormupa tomaron dos semanas de vacaciones y esas han sido decisiones conversadas con el alcalde y la Corporación, en conjunto hemos tomado las mejores decisiones”, Finalizó.