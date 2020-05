Seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda: “Cada establecimiento nos hará una propuesta de poder ver de qué forma volvemos a clases”

Aunque no hay clases presenciales, el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle ha estado visitando los establecimientos educacionales, observando las medidas que se deben tomar, tendientes a un próximo retorno a las aulas. Y si bien aún no hay fechas definidas, el optimismo expresado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que apuntó a que tanto en Magallanes y específicamente Punta Arenas se establecerán planes para un pronto regreso, hace que las autoridades de Educación de la región estén organizando todo lo concerniente a este escenario.

Por eso, el seremi se ha reunido con las autoridades comunales, los apoderados, asistentes de la educación y profesores, para analizar las posibilidades y fijar criterios, conscientes de que la pandemia está lejos de pasar y que primero se deben tomar todas las medidas sanitarias en los establecimientos.

Sepúlveda tuvo ayer una reunión de gabinete regional, para analizar el tema de presupuestos, “estamos revisando cómo estamos llegando a cada uno de los establecimientos particulares subvencionados, cómo estamos trabajando con la Corporación Municipal, sostenedores, ver que podamos llegar con los recursos que necesitan, que se les pague el 100% de su subvención”.

Respecto de lo expresado por apoderados, en el sentido de que no se estaría pagando la subvención completa y que ésta rondaría el 82-85%, Sepúlveda refutó esta versión: “Estamos pagando el 100% de la subvención de los alumnos que asistieron los primeros días a clases en la comuna, por lo tanto, no necesariamente puede ser el 100% de la matrícula. Comparado con los recursos que entregamos el año pasado, estamos pagando más o menos lo mismo y eso que hubo alumnos que se fueron a establecimientos particulares subvencionados u otros colegios. Sacamos el general de estos colegios, se promedia y eso es lo que hemos estado pagando los últimos meses. La única diferencia es el programa Pie, que no está funcionando y que igual llega una cierta cantidad de recursos a los establecimientos”, detalló el seremi.

En marzo del año pasado, el Mineduc pagó 1.832 millones de pesos a la Corporación Municipal, añadió Rodrigo Sepúlveda, y este año, “en marzo, fueron $1.849 millones; el año pasado en abril $1.795 millones y este año 1.760 millones, es decir, montos muy parecidos”.

Inquietudes de los apoderados

Uno de los temas que más preocupa a los apoderados es la incertidumbre respecto de la vuelta a clases y el desarrollo de las actividades online. En ese sentido, el seremi anticipa que seguirán teniendo reuniones periódicas y que también está visitando establecimientos. “Lo único claro que les dejamos es que mientras no estén las condiciones sanitarias adecuadas, no vamos a volver a clase. Y esa instrucción la da la autoridad sanitaria o el ministro de Educación, previa reunión entre ellos”, recalcó.

Asimismo, el seremi de Educación insistió en que el retorno será “paulatino, lento, bien trabajado, donde cada establecimiento nos hará una propuesta de poder ver de qué forma volvemos. En ese contexto, iniciamos una ronda de visitas a la mayor cantidad de establecimientos, incluidos jardines infantiles”.

Sin embargo, ante las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que éste es el momento de hablar de una nueva normalidad, poniendo como ejemplo a Magallanes y Punta Arenas, específicamente, el seremi de Educación asegura que “si él pone esos ejemplos es porque tiene información que nosotros hemos ido transmitiendo. Hemos conversado con algunos alcaldes y ellos perfectamente podrían volver, como los establecimientos rurales, si se reúnen ciertas condiciones”. Por lo mismo, Sepúlveda indica que están preparando un plan A, B y C para este retorno, “que no nos pase cuando llegó esta pandemia, que no teníamos un plan para tener clases a distancia”.

Clases online y Simce

Sobre las dificultades para acceder a los contenidos de manera online, el seremi informó que se solicitó al Departamento Provincial de Educación “que hagan un levantamiento de información sobre qué establecimientos están en clases online, cuáles entregan guías, cuántas veces a la semana tienen clases, cuántas horas, y ese es un dato muy importante para nosotros”.

En ese sentido, defendió la realización de la prueba Simce, que fue cuestionada por los apoderados. “Es importante para tener una plataforma de medición, para saber qué capacidad tuvimos de llegar a los escolares, cuántos tenían computadores, cuántos no, por eso vamos a tener una evaluación diagnóstica, que no será de contenido. Esta pandemia nos ha dejado muchas experiencias y no hemos tenido una forma de evaluarlas. La prueba Simce nos puede ayudar a entregar información valiosa de cómo enfrentar la educación para el año que viene”, finalizó Rodrigo Sepúlveda.