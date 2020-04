Seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, por polémica de adelantar las vacaciones: “No he recibido ni una llamada de parte del Colegio de Profesores durante este proceso”

Escuela Arturo Prat recibió material educativo del Mineduc.

El seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, llegó ayer hasta la Escuela Arturo Prat para entregar 150 ejemplares de los cuadernillos “Aprendo en casa”, los que fueron recibidos por la directora del establecimiento, Beatriz Schmidt y su equipo directivo. También, en conjunto con la Junaeb, se entregaron 165 canastas de alimentos al establecimiento.

En la ocasión, la autoridad regional destacó el alto nivel de contenidos de los cuadernillos de reforzamiento que llegaron el lunes a Punta Arenas, “con el que los padres y apoderados podrán reforzar los objetivos de aprendizaje más críticos para sus hijos. Este material está validado por el Ministerio de Educación y forma parte de las diversas estrategias que implementa el ministerio en los establecimientos educacionales”, acotó.

El material impreso incluye un cuadernillo que está pensado para reforzar contenidos durante un mes. Será acompañado de un cuadernillo interior para los apoderados y familias, donde se entregarán las soluciones de cada ejercicio y recomendaciones para favorecer el aprendizaje en el hogar.

Asimismo, gracias a la donación del empresario local Alejandro Hernández, el seremi de Educación recibió dos computadores que fueron destinados a dos alumnos de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco.

El seremi además se refirió a la polémica que se generó por la decisión del Mineduc de adelantar las vacaciones de invierno, que ayer tuvo la entrega de una carta firmada por 60 alcaldes de todo el país en rechazo a esta medida, que se sumó a la encuesta del Colegio de Profesores, que también expresó su discrepancia ante esta decisión. “Me parece bien que hagan esa encuesta, no sé qué parámetros usaron para hacer esa medición y no me hicieron llegar los resultados. La verdad es que no he recibido ni una llamada de parte del Colegio de Profesores durante este proceso, sí he estado en contacto con profesores y directivos para sacar adelante este año difícil y que no va a ser normal”.

Respecto de los alcaldes, ninguno de los ediles de la región le expresó alguna discrepancia por esta medida. “Tenemos una comunicación permanente con los alcaldes desde Puerto Williams a Cerro Castillo. Solamente recibimos dos cartas para plantear la posibilidad de mantener las vacaciones y que les vamos a responder el lunes, que son dos establecimientos particulares y uno especial” finalizó Sepúlveda.