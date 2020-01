Seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle: “No me voy a reunir con el Colegio de Profesores hasta que yo sienta que ellos actúan de forma mucho más honesta”

Un mes y medio prácticamente lleva Rodrigo Sepúlveda Tagle como secretario regional ministerial de Educación. De sonrisa permanente, activo y extrovertido, ha establecido un estilo diferente desde que asumió, el 19 de noviembre, si se le compara con sus antecesores. Sin embargo, esas cualidades no han hecho que en este corto período haya tenido conflictos, porque si bien llegó cuando el año escolar prácticamente terminaba, la situación del Colegio de Profesores y asistentes de la educación, que reclamaron por el no pago de sueldos, aguinaldo y bono por término de conflicto, tensionó las relaciones. A Sepúlveda no le gustó haber sido emplazado por los docentes y así lo expresó.

“Lamentablemente nos tocaron en ese comunicado; creo que fue una falta de responsabilidad potente de parte del Colegio de Profesores no averiguar cómo son las situaciones, más todavía cuando todos los integrantes, tanto de la mesa regional como comunal tienen mi número telefónico y me hubiesen preguntado. Históricamente acá, yo siendo de afuera, se les ha pagado el sueldo a final de mes; es más, a nosotros como empleados públicos, a ninguno se le paga el bono de término de conflicto antes de Navidad, siempre se paga al final. Incluso, nosotros tenemos problemas porque la ley todavía no nos llega para nosotros, para poder pagarnos algunos de los beneficios que nos trae esta nueva movilización que hicieron los empleados públicos. Creo que ellos pecaron de desinformar, no es primera vez, en otra oportunidad nos citaron que no queríamos reunirnos con ellos, pero nosotros no lo teníamos agendado; entonces yo ahora prefiero otra forma de comunicarme con ellos y no me voy a reunir con el Colegio de Profesores hasta que yo sienta que ellos actúan de forma mucho más honesta y no nos involucren en cosas que ellos desconocen. No pueden culpar al Ministerio de Educación y menos a este secretario de que se haga cargo de 2 mil familias de un pago de bonos, cuando todo el mundo sabe que ese bono se pagaba a final de año y lo ve la Segegob, ni siquiera lo vemos nosotros como ministerio. Ni siquiera a nosotros nos han pagado el bono de término de conflicto”, expuso.

En todo caso, más allá de esto, el seremi de Educación no cree que la relación se encuentre tensa con el Magisterio. “Me he reunido con la presidenta regional en distintas actividades, y ellos pueden avalar que yo he estado en muchas actividades de final de año, me he topado con ellos y los he felicitado, porque creo que su trabajo es muy potente con nuestros alumnos, pero no me pareció justo que me involucraran en una situación en que me tengo que hacer cargo de algo que lo ve la Ley de Presupuestos, que fue aprobada el 21 de diciembre, a última hora, lo hace la Segegob que distribuye los recursos a nivel país.

“Mi crítica hacia ellos es esa, no es una molestia, ellos tienen mi número de celular y me pudieron haber preguntado, pero en vez de mandar un comunicado que lo ve toda la región, que se aleja mucho de la realidad”, reiteró.

La educación pública

Rodrigo Sepúlveda Tagle califica de manera positiva la gestión que ha tenido la Corporación Municipal, con quien mantiene una fluida comunicación, según reconoce. “He leído mucho en este tiempo con respecto a la Cormupa, que recibió una tremenda deuda, que la han ido minimizando, Segundo Alvarez ha realizado un tremendo trabajo como secretario general, así que hay que darle tiempo y espacio para que sigan trabajando. Como dicen los profesores, esto no es un tema de treinta días sino de treinta años de problemas de la Corporación, con muchas administraciones que no han tenido la madurez de ésta de ponerle el ‘cascabel al gato’. Ellos están trabajando y nos piden ayuda para eso. Si el Colegio de Profesores se quiere sumar, bienvenido, tenemos una mesa de trabajo pero después de los últimos acontecimientos veremos cómo nos comunicamos con ellos”.

Un tema latente, sobre todo en el último año, tiene relación con la disminución de la matrícula en los colegios públicos. Hay establecimientos emblemáticos, que siempre son mencionados como susceptibles a ser cerrados.

“Hemos detectado que baja la matrícula y que la mayoría de los padres y apoderados toman la decisión de trasladar a sus hijos a colegios particulares subvencionados, es una de las principales mermas de migración de los alumnos es no tener clases. No he hablado con los sostenedores, pero hay una evaluación muy negativa con respecto a los paros de los profesores, tenemos una migración bastante grande. Lo hemos visto en los primeros índices con respecto al sistema de admisión escolar, donde se han trasladado alumnos de los colegios municipales a los particulares subvencionados. Entonces tenemos que generar una plataforma de trabajo con los profesores para tratar de evitar esto y mantener la matrícula. Una cosa lleva a la otra, si en un colegio un alumno se va, tenemos menos subvención, si hay menos subvención, las corporaciones tienen menos dinero para poder pagarle a los profesores, entonces es un círculo súper vicioso que tenemos que tratar de trabajar y evitar que nuestros alumnos sigan trasladándose a los particulares subvencionados”.

– ¿No hay posibilidad que se cierre alguno, sobre todo este año, en que muchos establecimientos municipales han perdido matrícula?

– “Los cierres los hacen los sostenedores. Desde el ministerio, cuando los colegios cumplen cierta cantidad de años insuficiente automáticamente tenemos que hacer el cierre de un colegio, pero hay todo un proceso de acompañamiento a eso, por eso no nos atrevemos a hacer absolutamente nada hoy día, tenemos los resultados y estamos en proceso de evaluación, cada director sabe en qué nivel está su establecimiento”.

– ¿Qué ocurre con los establecimientos con poca demanda y matrícula, como la Escuela Arturo Prat, o el Liceo Sara Braun?

– “A pesar de que ellos tienen menos matrícula, han tenido un pequeño aumento que indica que se están reactivando. Esos colegios los vamos a trabajar este año en un proceso de acompañamiento para mejorar su excelencia académica para que los papás puedan confiar en ellos. He estado en el Sara Braun donde hay un proceso que tiene muchas ideas para mejorar su situación y los vamos a respaldar de la mejor manera a sus directores. Respecto de la Arturo Prat, me reuní con la comisión de ex alumnos, están preocupados por la situación, pero lo importante es que tienen muchas personas que quieren ayudar al establecimiento. No sabemos como viene su nivel de escolaridad, pero es un colegio que necesita mucho apoyo”.

Proceso de admisión

Respecto a la admisión, el seremi de Educación también destacó el proyecto que permite que establecimientos con alta demanda, puedan recibir más estudiantes.

“No hay un plazo estipulado, lo importante es que logren dar cobertura a las necesidades antes que empiece el año escolar que tenemos estipulado que comenzará el 5 de marzo. La idea de este proyecto es que permite a los colegios que tienen alta demanda a ampliar su capacidad y responder a su demanda. Tienen que presentar una carta, nos tenemos que reunir con ellos, ver que las condiciones estén (espacio, técnico, profesores, baños). Antiguamente tenían que hacerlo de un año para otro lo que implicaba que tenían que esperar todo un proceso. Ahora es automático y como Secreduc, la ministra nos ha pedido que estemos en constante comunicación con estos colegios para pagar las subvenciones.

“Está hecho para los colegios con alta demanda, y nos estamos entrevistando con ellos para ver si pueden satisfacerla, entonces no queremos entrar a ilusionar a los apoderados con la capacidad, cuando a lo mejor, el colegio no la reúne. Hay un proceso de evaluación, esperamos que se den las condiciones y se aprueba rápidamente. No tenemos hasta ahora ninguna solicitud”.

Sepúlveda también informó que el año escolar se iniciará el 5 de marzo, aunque hubo establecimientos que solicitaron ingresar el día 2, para poder dar descanso en los interferiados de Fiestas Patrias, 21 de mayo y 1 de noviembre. Estos establecimientos son los colegios Miguel de Cervantes, Británico, Alemán, y el Liceo María Auxiliadora.

Finalmente, al hacer un resumen de este período de conocimiento de la región, que lo ha llevado a visitar Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams, San Gregorio, Laguna Blanca, Cerro Castillo, además de conocer a 26 colegios y asistir a licenciaturas, Rodrigo Sepúlveda Tagle resalta, especialmente, lo que ha observado en la educación inicial. “Los jardines infantiles o salas cuna de la región, son de primer nivel. Da envidia, mi esposa es educadora de párvulos y cuando les envío las fotos, no lo puede creer, por la capacidad, espacio, materiales, personal de profesionales, técnicos, las manipuladoras de alimentos. Son realmente tremendos jardines infantiles, así que tenemos la esperanza de que vamos a tener un buen proceso de trabajo. Se nos viene la inauguración de un jardín en Puerto Williams, las primeras semanas de marzo, con casa para profesionales. En Punta Arenas tenemos muchos proyectos que se están trabajando”.