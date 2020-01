Seremi de Educación se reunió con Federación de Estudiantes Secundarios

Aunque las tensiones entre el mundo estudiantil y las autoridades de gobierno pasaron a ser muy tensas tras el estallido social, especialmente en las últimas semanas, producto de la rendición de la PSU, representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas tuvieron una reunión con el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle. Los jóvenes llegaron a primeras horas de la mañana para entregar una carta, pero la autoridad de gobierno no se hallaba en su oficina, por lo que se agendó una reunión, que se concretó a las 12,30 horas y se extendió por poco más de una hora.

A la salida del encuentro, Joaquín Vega, uno de los estudiantes, detalló que “somos jóvenes de enseñanza media, que nos agrupamos en entender cuáles son las problemáticas de los jóvenes y presentarlas a las autoridades. Hicimos público un petitorio, el seremi nos recibió para conversar sobre este petitorio y cuál será la relación con esta secretaría de aquí en adelante. Nuestra intención principal era plantear temas a nivel macro, que son el fin de la Prueba de Selección Universitaria, garantizando el acceso universal a la educación, la renuncia de la ministra Cubillos y las respuestas por parte del gobierno central y de su ministerio y el retiro de los cargos por ley de Seguridad Interior del Estado a los compañeros que se han estado manifestando, pero en la reunión se vieron igual temas más locales. Vamos a empezar a reunirnos con el seremi, hacer diagnósticos de cuáles son las necesidades de los compañeros que estudian en nuestras escuelas para saber cómo va a ser nuestro plan de acción”.

Por su lado, el seremi de Educación valoró positivamente esta instancia: “Lo que querían era reunirse con las autoridades y me pareció correcto recibirlos; fue una reunión grata, jóvenes con ideales y que lo único que nos pedían era ser escuchados. Me adelantaron algunas de sus demandas y quedamos de juntarnos la próxima semana. Son chicos muy maduros y que había que darles un espacio. Me contaban que hace mucho rato no los recibían y me aclararon que no habían pedido ninguna reunión formal porque siempre les decían que no”.