Seremi de Energía llamó a la ciudadanía a tener tranquilidad

“Bajo ningún aspecto es dable pensar que el subsidio se pueda ver perjudicado por cualquiera de las variables señaladas”, indicó ayer el secretario regional ministerial de Energía, Nolberto Sáez Bastías, luego de ser consultado acerca de la inquietud manifestada por la Fenatrapech, Fesenap y los sindicatos de Trabajadores y de Profesionales de la Enap por los alcances de la venta de gas desde Argentina a nuestro país y donde dos de los clientes son Gasco Magallanes y Methanex.

A juicio de las dirigencias, esta circunstancia propia del convenio pronto a entrar en régimen, no sería más que una demostración de la incomodidad por parte del Ministerio de Energía, de mantener un subsidio a favor de la petrolera, que implicaría prácticamente la mitad del presupuesto que considera la cartera. Que ‘el gobierno se quiere llevar el subsidio a otras regiones’, señalaron los directivos gremiales, a lo que sumaron aprensiones con relación a qué sucederá con el contrato que la petrolera mantiene con Gasco.

Ante ello, el seremi fue enfático en sostener una serie de puntos que buscan dejar de lado cualquier atisbo de preocupación en los sindicatos y federaciones. “Hay que tener presente que la Ley 20.599 establece que los precios del gas se van a mantener en Magallanes con un ajuste compensatorio que recibe Enap de parte del gobierno, eso hasta que se defina el valor agregado de distribución, lo que se conocerá a mediados del año 2019. Por lo que mientras tanto, lo que corresponde es atenerse a las leyes que están vigentes y a lo que establezca el Congreso en la Ley de Presupuesto. Cualquier otra afirmación, entra en el ámbito de las especulaciones y en esto llamo a la ciudadanía a tener tranquilidad”.

Agregó que en cuanto al monto que podría manejarse dentro del presupuesto a discutir para el próximo año en lo referente al aporte compensatorio, no es posible siquiera aventurar cifras, pero descartó que se piense en una disminución del mismo. “Si bien en el gobierno de Michelle Bachelet se pasó de los $66 mil 701 millones otorgados en 2017 a $58 mil 521 millones para el presente, eso no quiere decir que se esté pensando en bajarlo aún más. El ministerio ha estado manejando los números en esta materia, de manera de poder mantener dicho ajuste y que de ninguna manera los magallánicos se vean afectados por alguna variación por ejemplo, en el precio del gas. En base a este valor consideramos que es una cantidad suficiente para terminar bien el año. En otras palabras, Energía no va a pedir menos plata que la que tiene en este momento y desde ese punto de vista es importante decir que ese aporte no se va a acabar ni bajará”.

Demanda del recurso

El personero explicitó que la ciudad demanda aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de gas al día (m3/día) y que al año, la cifra llega a nivel general a los 400 millones de metros cúbicos de este recurso. “Lo que el gobierno coloca a esta última cuantía, son prácticamente US$100 millones, un ajuste bastante fuerte que impide que terceros puedan competir. Lo lógico es por ende, que Gasco Magallanes siga comprándole a Enap porque es más barato. Es así de simple, por lo que las elucubraciones respecto de que la importación de gas trasandino será una amenaza para el subsidio no tienen asidero. En el caso de Methanex, es claro que desea tener dos trenes operando y cada uno consume dos millones de metros cúbicos día de gas, por lo que ahí cae de perillas el trato con el vecino país, porque ellos serán capaces de proveer tres a cuatro millones de metros cúbicos a la canadiense, para su producción de metanol. Los negocios que resulten de eso sin duda que serán beneficios para la región, dada la generación de mayor mano de obra y el impulso al Pib, entonces todo Magallanes gana. Por lo demás, el punto es que la Enap no tiene tanto gas para poder vender ese nivel de volúmenes adicionales. En el futuro, si es que sus exploraciones dan cuenta de una buena producción a un precio razonable que aseguren una oferta interesante, la estatal podría vender más gas que el que puede comercializar hoy”, finalizó.