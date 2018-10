Seremi de Energía, por estado de matriz energética: “Habitantes de Williams merecen una pronta solución, aunque no queremos otro TranSantiago”

Nolberto Sáez Bastías señaló que la leña es una alternativa viable siempre y cuando se utilice con un manejo racional y tecnificado. A su vez, señaló que se evalúan opciones complementarias como la energía hidráulica, el gas natural comprimido, propano aire, geotermia y la biomasa.

El secretario regional ministerial de Energía de Magallanes, Nolberto Sáez Bastías tomó con sumo interés la preocupación planteada esta semana por la directiva del Sindicato de Profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ante la Comisión de Energía y Minería del Congreso, en atención a que es ‘impresentable’ que en Puerto Williams -la ciudad más austral de Chile- se talen bosques subantárticos para sustentar la calefacción de sus 2.600 habitantes.

A saber, durante la exposición efectuada en Valparaíso, la dirigencia detalló que la propuesta va en la línea de reemplazar el uso de leña por Gas Licuado del Petróleo (Glp). De este modo, se sugiere que en una primera etapa se incorpore el de tipo convencional, para en una segunda instancia, se haga lo propio con plantas de propano aire y redes de distribución domiciliaria asociadas. Claro está, ello requeriría subsidios al transporte marítimo desde Cabo Negro y al precio final que deberá pagar el consumidor.

En la materia, el secretario regional ministerial expresó su total comprensión de la postura sindical y en tal sentido, aseguró que se trabaja en la búsqueda de opciones que den solución a la comunidad que reside en dicha localidad. “Lo primero que debemos señalar como gobierno del Presidente Sebastián Piñera es que compartimos y agradecemos esta preocupación de algunos profesionales de Enap. Eso resulta muy motivante, pues como Ministerio de Energía nos interesa mucho cuidar el medio ambiente, razón por la cual, estamos trabajando en una serie de estudios e intercambio de experiencias con otras regiones, universidades, sector privado y público, a fin de determinar la solución definitiva y más adecuada para Cabo de Hornos en cuanto a su sistema de calefacción domiciliaria. Esta debe ser antes que todo, limpia, segura, eficiente y conveniente para el bolsillo de las familias que hacen soberanía en esta apartada comuna”.

Responsabilidad y alternativas

Ahora bien, Sáez se detuvo en señalar que si bien las prioridades ‘ideales’ son evidentes, la actual administración considera de importancia el actuar con responsabilidad y seriedad en los análisis que se llevan a cabo actualmente. “La impaciencia sin reflexión es enemiga de la prolijidad. Los habitantes de Williams merecen una pronta solución pero ésta debe basarse en decisiones sólidas, porque no queremos nunca más otro TranSantiago. Menos en nuestra querida región. Estamos avanzando en la diversificación de nuestra matriz energética, y prueba de ello es que el próximo año tendremos electrificado Puerto Toro las 24 horas del día, con energías renovables no convencionales”.

Agregó que desde el inicio de su gestión, se revisan diversas alternativas que apuntan a un desarrollo sustentable y seguro en cuanto a la matriz. “Entre las que hemos estudiado, se encuentran la energía hidráulica, gas natural, gas natural comprimido, propano aire, geotermia y biomasa, por nombrar algunos. Ahora, no hay que olvidar que durante 78 años Puerto Williams ha estado usando biomasa en forma de leña; esta última opción, usada de manera eficiente no significa tala rasa, sino el manejo tecnificado del bosque. Por cierto, se evaluó en su momento la instalación de gasoductos desde Argentina -Puerto Almanza, Ushuaia, por US$15 millones- o desde el lado chileno -donde el valor se habría hasta triplicado-, pero se descartaron por su alto costo y la baja seguridad de suministro que estas soluciones ofrecían”.