Seremi de Minería y situación de contrato YPF en San Sebastián tras derrame en Cullen: “Si la investigación determinara que hubo negligencia podría ser causal de caducidad”

Empresa recuperó cerca del 70% de los 720 mil litros de crudo que afectaron al menos dos hectáreas de terreno aledaño a las instalaciones que son operadas y mantenidas por la compañía bajo contrato de arrendamiento con Enap, en Tierra del Fuego.

Un total aproximado de 500 mil de los 720 mil litros de petróleo derramados el miércoles en la zona de Cullen ha recuperado en recipientes hasta el momento la empresa YPF, tras el incidente registrado en instalaciones que son operadas y mantenidas por la compañía bajo contrato de arrendamiento con Enap, en Tierra del Fuego.

La cifra, que representa un 69,4% del global esparcido, fue dada a conocer ayer por el teniente segundo de la Armada, Francisco Requena, de la Capitanía de Puerto de la zona isleña, quien indicó que tras un sobrevuelo de la Tercera Zona Naval, se determinó que no hay cuerpos de agua afectados en la emergencia ambiental y que se mantendrá la fiscalización y el apoyo en la zona.

Por su parte, la empresa avanza en la contención del crudo y junto con afirmar que la situación se encuentra controlada y que las tareas actuales se abocan a limpiar y recuperar la zona afectada, detalló que el incidente se generó en una zona de bombas correspondiente a un sector de almacenamiento de la instalación, restando conocerse las causas del incidente. “Es importante aclarar que el río Cullen no se vio afectado por este incidente, sino que una parte del producto vertido alcanzó el afluente llamado Chorrillo Paraguaya, en el cual nuestros equipos están aplicando las medidas correspondientes, en coordinación con la autoridad”, puntualizó la firma.

Para concretar los trabajo, YPF desplegó un equipo de trabajo integrado por tres cuadrillas destinadas a labores manuales, retroexcavadoras y siete camiones de recuperación, dotación que duplicó en la jornada de ayer, para finalizar las tareas de recuperación. En paralelo, se procedió a aislar la zona para evitar el paso de animales.

Autoridades en terreno

En paralelo, ayer a las 8 horas integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Regional, viajaron hasta el lugar del incidente. Al regreso, el intendente (s), Nicolás Cogler describió que se advierte como poco probable que se pudiesen verter 720.000 litros de crudo desde una válvula que aparentemente no tenía presión alguna o falla. “Se pidieron informes a la Superintendencia del Medio Ambiente, Sag, Sernageomin y la Dirección General de Aguas, para que hagan los análisis correspondientes. Además hay que hacer muestras de suelo”, mencionó, detallando además que serían dos hectáreas las afectadas.

Cabe señalar que gran parte del área dañada corresponde al área industrial de Cullen, pasando el límite de Enap, a terrenos privados y donde al menos media hectárea de superficie figura con destinación de ganado, el que fue retirado del lugar por sus propietarios.

La seremi de Salud, Mariela Rojas, informó que como parte de las indagaciones, se tomaron muestras de agua, las que fueron enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP), mientras que personal de la entidad, como de YPF y Enap, trabajaron para efectuar el traslado de los residuos peligrosos.

Caducidad de operación

Por su parte, el símil de Minería, Carlos Quezada explicó que está en revisión el cronograma de actividades y plazos que involucrará todo el proceso de contención, extracción, remediación, como también la cuantificación de los recursos físicos y humanos que se requieren para dejar totalmente saneado el tema, por parte de YPF y la Enap.

Asimismo y tomando en consideración que los hechos aún se investigan, el secretario regional ministerial contextualizó el quehacer de la primera de estas compañías en Cullen y no descartó que de haber responsabilidades serias, el desenlace para ella, no termine del todo bien. En este sentido, el titular de Minería en Magallanes señaló que el Contrato Especial de Operación Petrolera en el sector de San Sebastián podría verse afectado. “Si la investigación determinara que hubo negligencia, podría ser causal de caducidad, es una opción que siempre tiene el mandante (el Estado), que tendrá que evaluar las características de la emergencia. Es el derrame más importante que ha habido en Magallanes en los últimos años”.

Finalmente, el seremi (s) del Medio Ambiente, Juan Francisco Pizarro, reportó la presencia de cinco aves afectadas por el fluido. “En una primera instancia se trata de polluelos de caiquenes, los que fueron limpiados -con paños absorbentes- en el lugar y apartados para ir evaluando su recuperación. Afortunadamente no era mucho el petróleo con el que se habían manchado”.

Mayor fiscalización

Hasta Cullen concurrió para verificar lo sucedido, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño. “El derrame es bastante importante. La pregunta acá es cómo van a actuar las autoridades. Esperamos que actúen con la misma fuerza que lo hacen con las empresas del Estado. Si hubiese sido Enap, nos habrían crucificado”.

En línea con ello, al senador Carlos Bianchi le llamó sobremanera la atención que el derrame ocurriera durante la noche, cuando no hay operaciones en el lugar. Por lo mismo, emplazó a quienes corresponda, diciendo: “¿dónde están los resguardos que el Estado chileno debe tener a través de todas sus instituciones? A la Enap se le persigue, fiscaliza, ¿por qué no a las empresas privadas?. Queremos que aquí se busquen responsables y haya sanciones. En lo medioambiental, uno observa que cuando ocurre algo así, siempre se tiende a aminorar el impacto. Aquí tiene que haber control y medidas mucho más rigurosas para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir”.

Su par, Carolina Goic comunicó ayer que ofició a los Ministerios del Medio Ambiente y Energía, a fin de que tomen cartas en el asunto, fiscalizando y aplicando sancionando, de ser necesario. Aquí se tienen que determinar las responsabilidades, tener claro qué sucedió, pero además cómo se va a mitigar el daño. Hemos estado en contacto con el alcalde Blagomir Brztilo para ver en terreno cuál ha sido la situación y el impacto sobre la fauna de la zona, sobre humedales, debe tener respuesta rápida pero sobre todo garantías de que situaciones como esta, por la gravedad, no se van a volver a repetir.

El silencio del

gerente de YPF

En la jornada del jueves tuvo lugar en la intendencia un punto de prensa donde se plantearon la mayor parte de los argumentos señalados. Tras un punto de prensa, hizo su aparición el gerente YPF Chile, Ricardo Ferrero, quien tras la visita a ‘La Moneda Chica’, se retiró sin efectuar declaraciones.