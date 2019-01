Seremi de Salud capacitó a servicios e instituciones en la prevención del Hanta

Con el objetivo de ampliar la campaña preventiva “Por un verano más sano”, la seremi de Salud de Magallanes capacitó a representantes de diversos servicios públicos respecto del Hanta y las medidas para evitar el contagio.

La seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, explicó que aunque en Magallanes nunca se han detectado casos de esta enfermedad, “es importante reforzar la información, sobre todo a las personas que viajan al norte del país y que realizan diversos tipos de actividades recreacionales en lugares apartados y rurales.

Además de la capacitación, se les entregó folletería para que sea repartida en sus organizaciones. La idea es que estemos todos preparados para prevenir esta enfermedad y otras propias de la temporada de verano” recalcó Rojas.

En la jornada expusieron la profesional de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud, enfermera Mónica Rosas y el encargado del Programa de Zoonosis y Control de Vectores, médico veterinario Raúl Ruiz. Se respondieron las dudas y se entregaron afiches y volantes con las medidas de prevención. También se acordó organizar próximas jornadas informativas de este tema en otras provincias de la región.

Entre las medidas que se entregan a la comunidad para prevenir el contagio de Hanta virus se encuentran: acudir a campings autorizados que cuenten con instalaciones sanitarias básicas, como servicios higiénicos y agua potable; elegir lugares limpios y libres de matorrales y pastizales; usar carpa con piso, cierre y sin agujeros; guardar los alimentos en envases resistentes y cerrados; no dejar ollas y utensilios al alcance de los ratones; caminar sólo por senderos habilitados y no internarse en lugares con vegetación abundante; no recolectar ni consumir frutos silvestres; mantener la basura en recipientes cerrados y beber sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada).