Seremi de Salud tiene en la mira a una tercera planta pesquera por brote de Covid

Notifican 21 casos nuevos de coronavirus vinculados a contagios en dos recintos de procesamiento de productos de mar. Autoridades anunciaron acciones legales para empresario de ambas plantas.

Junto con anunciar acciones legales por el brote de Covid-19 en dos plantas pesqueras de Punta Arenas, las autoridades regionales informaron este lunes de 32 nuevos casos en Magallanes, tomando como corte para su contabilización las 21 horas del día domingo, indicando que 21 de los contagios corresponden a los recintos de procesamientos de productos de mar.

En los últimos cinco días son 68 casos positivos vinculados a los brotes en plantas de empaque pesquero (Llanquihue (21) y Uni Spa (47). Del total de operarios de dichas plantas pesqueras 39 fueron enviados a residencias sanitarias y el resto a sus domicilios.

En la oportunidad, la seremi de Salud, Mariela Rojas, informó de la existencia de una tercera planta pesquera que está en investigación. Según la información recabada por este diario, dicha firma procesadora de productos del mar funciona en el barrio 18 de Septiembre.

En este contexto, el intendente José Fernández, expresó que el brote de contagios en nuestra ciudad está radicado en dos plantas pesqueras, por lo que como gobierno tomarán todas las acciones legales para perseguir esta situación y también para hacer responsable al empresario de los nuevos casos.

“El abogado de la intendencia está iniciando las acciones y de acuerdo a lo que concluya el sumario de la seremi de Salud, también nos vamos a hacer parte de ello”, remarcó la primera autoridad regional.

Por su parte, la seremi Rojas subrayó que en menos de una semana se ha alcanzado la cifra de 30 notificaciones diarias. “El virus ha tomado más fuerza y se ha ido transmitiendo de manera mucho más acelerada. Nos encontramos en la misma situación que estábamos el 6 de abril pasado, pero en aquella oportunidad, el alza se produjo en dos semanas y en esta oportunidad se produjo en cuatro días por el brote de las plantas pesqueras”, complementó.

No aceptarán malos tratos

Sobre el surgimiento de contagios en estos centros de trabajo, Rojas advirtió que trabajadores de las plantas pesqueras cuestionadas, por ser asintomáticos, no creyeron que estuvieran contagiados y tras la notificación aseguraron que saldrán de sus hogares para repetir el examen. “Discuten y reclaman, nuestro personal ha recibido malos tratos, reclaman contra el sistema y contra los profesionales. Además se niegan a informar de sus contactos estrechos. Desgraciadamente en estos casos nos vemos obligados a usar la fuerza pública y todo el rigor de la ley chilena. No vamos a seguir aguantando estos malos tratos a un personal de salud, que no ha tenido descanso desde el comienzo de la pandemia”, enfatizó.

Llamado al autocuidado

La autoridad sanitaria reiteró que una persona en cuarentena no puede salir de su hogar y seguir propagando el virus, y un incumplimiento será llevado a una residencia sanitaria, y será sumariado por su actitud atentatoria a la salud pública.

No obstante ello, las autoridades regionales llamaron al autocuidado aclarando que hay un porcentaje importante de contagios de la población en general y es por ello el llamado a que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Frente a ello, cuestionó que durante el reciente fin de semana hubiera filas de automóviles camino al Andino, congregándose una gran cantidad de personas. Además, alertó de las masivas visitas de personas a centros comerciales y supermercados.

Balance Covid

En el Hospital Clínico hay diez pacientes Covid positivos, de los cuales siete están en aislamiento y tres en la Unidad de Paciente Crítico, uno de ellos con soporte respiratorio.

A la fecha del último informe, en toda la región hay 1.058 personas recuperadas y 112 casos activos.