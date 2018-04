Seremi de Transportes tras reciente reunión con Christian Matheson por servicio de Vía Austral: “De momento, no evaluamos el cierre del contrato”

Por condición contractual, deben tener al menos un 90% de cumplimiento mensual en las frecuencias y resulta que la empresa promedia entre un 75% y un 85%.

“De momento, no evaluamos el cierre del contrato, porque la comunidad necesita el servicio, pero sí les exigimos que cumplan con las frecuencias y cuenten a la brevedad, antes de fin de mes para ser precisos, con al menos el 90% de disponibilidad de sus máquinas”.

Lo expresado corresponde a los dichos del seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella, luego que tras una reciente reunión con el intendente Christian Matheson, resolvieran la necesidad de ‘poner presión’ a la empresa Inversiones Australes SPA, para que mejore los servicios de transporte público mayor que presta actualmente y desde el 5 de enero del año pasado, en Punta Arenas.

Sabido es que los recorridos que la firma ha concretado a través de Vía Austral, han recibido críticas de parte de algunos pasajeros, por la irregular frecuencia en el paso de los buses, ante lo cual la misma empresa ha señalado una y otra vez que todo mejoraría. Ello sin embargo -por diversas razones esgrimidas por Inversiones Australes SPA- no ha sido así, motivo por lo cual la nueva administración de gobierno ha establecido prioridades en este tema a nivel local, lo que ayer reafirmó el secretario ministerial. “Aquí la empresa debe cumplir el contrato y cuando eso no ocurre, se aplican multas hasta que llega un punto en que se debe extinguir el acuerdo. Desde que comenzaron, se les han cursado 8 multas y hay 3 más en camino, sin perjuicio de las que puedan darse en adelante. Por condición contractual, deben tener al menos un 90% de cumplimiento mensual en las frecuencias y resulta que la empresa promedia entre un 75% y un 85%. Ahora bien, independiente de ello en este instante no es nuestro objetivo cerrar el contrato sino cautelar que se entregue el servicio como corresponde, a la comunidad.

Empresa y mantenimiento

Agregó el personero que a raíz de lo descrito, la firma aseguró que durante este mes inyectará recursos para mejorar el mantenimiento de los buses. “Esto permitirá aumentar la disponibilidad -de rodados- y por ende, redundará en una mayor frecuencia en los recorridos. Eso es lo que buscamos, que la gente no tenga que esperar mucho tiempo entre una máquina y otra, especialmente en los horarios punta y en las mañanas, que están bastante heladas”.

Mella explicó que el plazo perentorio para la gestión mencionada es hasta fines de abril. “Para ese entonces, tienen que tener al menos en el 90% de sus buses disponibles”, dijo recalcando que la eventualidad de un cierre definitivo de contrato aplicaría si en el transcurso de un año, la empresa acumulara al menos 20 multas de una misma calificación.