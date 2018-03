Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella: “Le exigimos a la empresa que mejorara su disponibilidad de máquinas”

El equipo del seremi de Transportes y Telecomunicaciones realizó el pasado martes por la mañana una fiscalización a la empresa Vía Austral, concesionaria de los microbuses de la ciudad, quienes mostraron un avance luego de las fiscalizaciones anteriores donde se detectaron falencias en la cantidad de micros disponibles en la línea 2 y 2 variante.

El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella, junto a su equipo se mostraron satisfechos con los avances que han tenido en la dotación de microbuses que están saliendo desde la población Nelda Panicucci, respecto de los recorridos 2 y 2 variante, debido a que en una anterior fiscalización estaban saliendo sólo 4, de los 8 que por contrato deberían tener. En esta oportunidad la empresa puso siete microbuses en circulación entre las 7 y 8 de la mañana que fue la hora de la fiscalización, uno de los horarios definidos como de punta.

“Les exigimos a la empresa que mejoraran su disponibilidad de máquinas, ya que ese es el problema que están presentando. Tienen que hacer las inversiones que correspondan y que cumplan con los plazos. Acordamos que después de la segunda semana de abril estarán al día con la disponibilidad y mantenimiento de las máquinas hasta llegar al 90% del cumplimiento de frecuencias”, comentó el seremi Marco Mella.

La autoridad indicó que en conversación con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas concordaron que seguirán con las fiscalizaciones luego de la fecha indicada para ver si se cumplen los acuerdos y para ir conociendo sus nuevas necesidades en este aspecto. “Claramente la comunidad no está satisfecha con la frecuencia de las micros, y uno lo puede palpar en terreno. Evidentemente no es agradable estar esperando 20 minutos o más por una micro que debería pasar en 8 a 10 minutos cuando hay frío y no hay lugar para protegerse de las lluvias y viento. Además, pronto comienza a haber menos luz en las mañanas y estamos conscientes de todo ello, por eso estamos trabajando en terreno de manera constante”, agrega Mella.

Proyecto de centro de control de tránsito

Uno de los grandes problemas que existen en Punta Arenas es el crecimiento descontrolado y exponencial del parque automotor, haciendo ingreso a las calles que siguen siendo las mismas, que no crecen ni se expanden sino que se mantienen igual a lo largo de los años. “El tráfico ha ido aumentando constantemente ya que se ha normalizado en las familias el adquirir un segundo vehículo y se ha tornado un bien de consumo económico, debido a los diferentes valores que mueve el mercado y el mayor acceso que esto genera para la gente. Esto es un punto fundamental porque las calles siguen siendo las mismas y hay que ir generando soluciones tecnológicas por un lado para generar un tráfico más expedito y mejorar el transporte público”, manifiesta Mella.

Esto ha traído como consecuencia un fuerte atochamiento que se acentúa diferencialmente a las horas peak que son principalmente los horarios de entrada y salida de los colegios. “Hoy los semáforos tienen una programación local que no varía durante el día. Por esto estamos comenzando a ver el proyecto de un centro de control de tránsito que pretendemos ojalá implementarlo desde el próximo año, lo cual puede tardar entre 3 y 4 años debido a que hay que cablear todos los semáforos con la fibra óptica para luego llevarlos a una central que se maneja con un telecomando”, comenta el seremi.

El sistema de control de tránsito existe ya en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Concepción. “Habrá una persona en la central con un panel de pantallas que estará viendo todas las cámaras de las áreas de control que podrá reprogramar los semáforos a su criterio y así podrá

desahogar los tacos. De esta manera se evita que tengan que salir los carabineros a las calles a poner orden”, agrega el seremi.

Semana Santa

Luego del primero de enero que cayó día lunes, se viene el segundo fin de semana largo del año, con esto la entrada y salida de muchos vehículos de la ciudad. Es por esto que la seremi de Transportes también tiene que asumir esta responsabilidad y generar un plan de control. “Tenemos un equipo de 6 fiscalizadores y principalmente nos vamos a enfocar en fiscalizar los buses que salgan a Puerto Natales ya que aumentan mucho esos viajes. Vamos a controlar que los choferes manejen las horas establecidas y que estén bien descansados, además de controlar el estado de las máquinas para verificar que no usen vehículos en malas condiciones por el aumento de frecuencia en estas fechas”, concluye Marco Mella.