Seremi José Fernández dice que nadie lo ha llamado para ser intendente

Edmundo Rosinelli

Las especulaciones y ola de rumores frente a un eventual cambio en el equipo del gobierno regional no se detienen.

Todas las versiones extraoficiales apuntan a que en las próximas horas habría un pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia.

Incluso, el senador Carlos Bianchi fue bastante más preciso y categórico en las declaraciones que entregó la semana pasada, confirmando que “el cambio es inminente”.

Este vaticinio la hizo a partir de que lo contactaron desde La Moneda: “Sé los nombres de las personas que están postulando y efectivamente va a haber cambio pronto de intendenta, dos gobernadores y tres seremis”, aseveró el senador independiente.

Al día siguiente, el gobernador Nicolás Cogler le respondió a Bianchi: “Creo que no existen llamadas para personas privilegiadas en la región. La primera autoridad es María Teresa Castañón y siempre ha sido muy enfática en decir que ella se encuentra trabajando igual como el primer día”.

Pero la “chimuchina” política no se detuvo. De ahí comenzaron los trascendidos dando cuenta del viaje a Punta Arenas de dos emisarios del gobierno central, quienes habrían tenido por misión entrevistar a tres eventuales candidatos. Entre ellos al seremi de Agricultura, José Fernández Dübrock, a quien muchos dan como el sucesor de María Teresa Castañón.

Incluso hasta se especuló con su visita al Asado Más Grande de Porvenir.

“Nadie me ha llamado”

La Prensa Austral lo contactó ayer telefónicamente y, entre otras materias, le consultó si efectivamente alguien lo había llamado para ofrecerle el cargo de intendente.

“No, a mi nadie me ha contactado. Solamente manejo lo que ha salido en algunos medios”.

Dijo ser completamente honesto en desmentir esto. “Si me preguntas si me han llamado debo admitir que sí, muchos amigos, pero para preguntarme si estoy en la lista de los candidatos. Pero la gente que está metida en estos temas, que deben ser del Ministerio del Interior o La Moneda, hasta este momento no me han contactado. Nadie me ha dicho nada”.

Fernández afirmó estar enterado de los rumores que andan circulando, pero oficialmente no sabe nada.

Asado

Sobre su presencia en el Asado Más Grande, comentó que asistió porque fue invitado por la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade. “Es una costumbre típica del campo magallánico y estimé que como seremi de Agricultura debía estar presente, así como fui al Festival de la Esquila de Laguna Blanca y las Jineteadas de Cerro Castillo, considero que es parte de mi trabajo”.