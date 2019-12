Sergio “Manzana” Ojeda y un recuerdo imborrable entre sus compañeros y pupilos

Histórico jugador y entrenador falleció hace una semana a los 66 años Siendo un niño comenzó en La Pandilla de mi Barrio. Hizo una larga carrera en Scout y terminó en Miramar. Como DT es recordado por su título regional de 1992 con la Asociación 18 de Septiembre. Su esposa Elizabeth González recuerda a quien fuera su compañero desde la adolescencia

Tras una lucha valiente durante más de dos años, la semana pasada falleció el histórico ex jugador y entrenador, Sergio Ojeda Gallardo. Conocido desde niño por su apodo de “Manzana”, por sus colorados cachetes, ya en esa época destacaba en las canchas, como un mediocampista vivaz e inteligente. La noticia de su fallecimiento golpeó a muchos de quienes fueron sus compañeros en clubes como Scout, Miramar o en el equipo de baby de Autocar, con el que fue campeón nacional en 1991; pero también en sus otrora dirigidos, especialmente aquellos que formaron la selección de la Asociación 18 de Septiembre, que en 1992 fue el mejor equipo regional, tras una dramática final contra Porvenir.

Exitoso como jugador y entrenador, “Manzana” Ojeda ahora vive en el recuerdo de sus hijos, Sergio Eduardo y Daniela Elizabeth, y sobre todo en la memoria de quien fuera su esposa, Elizabeth González, quien con la voz aún emocionada, revisa la gran cantidad de recuerdos, álbumes fotográficos, recortes de diarios, medallas y galvanos que Ojeda supo conquistar, en una trayectoria que supo de más momentos triunfales que agrios.

Nacido el 15 de enero de 1953, Sergio Ojeda fue uno de los tres hijos del matrimonio entre Osvaldo Ojeda Vera y Elena Gallardo Sánchez. Su padre jugó por Bories de Natales y fue seleccionado. Y en cuanto a sus hermanos, Luis Ojeda perteneció a Scout (llegaron a compartir cancha durante mucho tiempo), mientras que Edgardo estuvo más tiempo en Argentina, donde reside actualmente.

Si bien su padre fue muy importante para desarrollar el interés por el fútbol, “Manzana” Ojeda tuvo como gran impulsor a Alfonso “Cocho” Cárcamo, como recuerda Elizabeth González: “Sergio comenzó en La Pandilla de mi Barrio. ‘Cocho’ lo venía a buscar, tenía como 10 años Sergio, porque desde niño siempre le gustó. Partió en San Miguel y de ahí, pasó a Scout, donde estuvo muchos años. Cuando empezamos a pololear, ya jugaba en Scout, tenía como 18 años, así que como a los 15-16 años debe haber empezado a ir”.

Con la camiseta verdinegra vivió grandes temporadas, con muchos títulos en su haber. Entre sus características, destacaba por ser un jugador muy hábil y técnico, con buena pegada de distancia; esos futbolistas ‘amigo’ de la pelota y de buen trajín con ella en el mediocampo. Excelente cambio de frente, podía habilitar a un delantero sin problemas a un delantero a treinta metros. Veloz en el pique corto. Quizás por lo mismo, no era de marcar mucho ni de sacrificarse sobre el terreno de juego y a veces era renuente a seguir algunas instrucciones de los técnicos.

Al final de su trayectoria como jugador, pasó a Miramar a mitad de la década del 80 y también a destacar en el baby fútbol, donde con la camiseta de Autocar, con quien llegó a ser campeón nacional de baby laboral. También vistió la casaquilla de Cervecería Polar.

Su esposa recuerda que comenzó a dirigir al Pingüino cuando aún jugaba, “pero lo llamaron para que se hiciera entrenador, ese era un equipo que no le ganaba a nadie, era último de la lista y cuando Sergio lo tomó, lo sacó campeón dos temporadas seguidas y de ahí, lo llevaron a Ibáñez. Tras ello, en 1992 fue seleccionador de la Asociación 18 de Septiembre, con el que logró un histórico título regional, tras vencer en una dramática final a Porvenir y que les valió representar a Magallanes en el Nacional de Arica, en 1993. Un equipo en que destacaban Rodrigo Latorre, “Chito” Vásquez, Jorge Pérez, Luis Santana, Juan Carlos Bórquez, Antonio Zapata, Guido Vera, “Chispa” Andrade, “Yeyo” Inostroza, Sergio Rogel, entre otros.

“Nunca estuvo cansado para el fútbol, era puntual y el día que tenía que estar, se preparaba e incluso fue entrenador y tenía sus cartillas preparadas, la posición de los jugadores, todas. Todo ordenado, estudiaba, tenía su sistema. No lo acompañaba a sus entrenamientos, pero por lo que me contaba, era estricto y quería que todos jugaran como él les pedía, no les dejaba pasar que faltaran, y tuvo el afecto de los muchachos, le siguieron el ritmo y cuando no le gustaba algo, lo decía. Y para que alguien juegue, tenía que ganarse el puesto, nada de por amigos, su idea era hacer su equipo y que nadie intervenga, cuando dirigió la 18 era igual, el equipo lo hago yo, era lo que decía. Él celebró todos los títulos, pero lo más grande fue dirigir y sacar campeón a la asociación 18 de septiembre, eso fue su orgullo para él”, destacó su esposa.

Al final de su trayectoria fue entrenador de Huracán, en el Barrio Sur, pero como recuerda Elizabeth González, “no tuvo buen resultado. El me decía que ahí ya hubo un poco más de indisciplina, porque con Ibáñez y la 18 eso no pasaba, me decía que los chicos de ahora eran distintos. Eso lo fue aburriendo un poco, cuando estuvo en Huracán como que ahí le bajó el deseo de dirigir, porque los muchachos eran distintos a los de otra época, indisciplinados, no cumplían lo que se les pedía y a algunos no les gustaba llegar a los entrenamientos, pero el domingo quería jugar y Sergio eso no lo aceptaba. Decía que tenía que ganarse el puesto, ‘pero si no vienes, no pretendas que te haga jugar’. Entonces algunos, a raíz de eso, se molestaban”.

Continuó como técnico en Colo Colo Austral en la categoría senior, hasta 2016, pero un año después, comenzaron sus problemas de salud, que lo llevaron a viajar constantemente a Santiago. Así que ahí dejó las canchas, aunque continuó recibiendo el cariño de sus amigos. “Sus mejores amigos en el fútbol fueron gente del club Pingüino y de la 18 con quienes siempre se comunicaba y del Scout, ‘Caco’ Cárcamo y Manolo De la Torre, siempre se estuvieron comunicando y ‘Güeichita’, que tenía muy buena relación con él y se fue hace unos meses, el ‘gringo’ Bahamondes también”.

Así se fue apagando la vida de “Manzana” Ojeda, que solamente lamentó que su hijo Sergio no jugara fútbol, pese a que de niño vistió la camiseta de Scout. “Se quedó con un poco de nostalgia, porque decía que le hubiera gustado que Sergio siguiera sus pasos, y lo veía con condiciones para jugar”, reconoció Elizabeth González, que ahora atesora en el recuerdo a Sergio, mientras atiende con pena la Hostal Suiza, en la población Las Naciones.