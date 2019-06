Sernapesca investiga a Nova Austral por presunta adulteración de cifras de mortalidad de salmones

Dicho servicio catalogó como gravísimos los antecedentes recibidos en el marco de una investigación periodística que, de comprobarse, infringen severamente la normativa sanitaria establecida para la operación de los centros de cultivos en la salmonicultura.

El Servicio Nacional de Pesca informó el inicio de una investigación al interior de la empresa salmonera regional de capitales noruegos, Nova Austral, con miras a establecer los antecedentes publicados por El mostrador, conforme a una investigación periodística, entre los que se cuentan la instrucción a través de correo electrónico por parte de la gerencia de producción de la compañía a los jefes de área, de manipular las estadísticas de mortalidad de sus salmones, esto con el fin de ocultar los números reales al Sernapesca y evitar de este modo multas, como también, que disminuyan las utilidades producto de las sanciones y el descrédito.

De acuerdo a lo descrito por el medio nacional, en una de las misivas -que sería fechada 22 de agosto de 2016- el gerente regional de Producción, Arturo Schofield advierte e instruye a los jefes de área Rigoberto Garrido e Issac Ollivet-Besson: “Vamos a tener presente el tema score de riesgo de los Centros. No podemos pasar del 15%. Para eso debemos anotar menos mortalidad de la que sale. Al momento de la cosecha cuadramos con planta. Si mostramos mucho positivo, pasamos a ser tramposos, hay que ir cuadrando desde ya”, cierra el mensaje donde figura copia al correo el gerente regional de Nova Austral, Drago Covacich.

Para ejemplificar en números, el reportaje cita el boletín de la semana 24 del centro de producción Aracena 19, que señala para el período entre el 10 y 16 de junio pasado una mortalidad acumulada del ciclo de 76.604 peces, ello en cuanto a los declarados en las 20 jaulas del Centro. No obstante, a través de una tabla Excel de uso interno, se indica una mortalidad real de 167.558, equivalente a 90.954 casos (119% más) no informados a Sernapesca.

Reacción de la autoridad

Es por tal motivo que tras la denuncia y considerando la gravedad que reviste una posible adulteración declarada de mortalidades, la autoridad acuícola de Sernapesca requirió a Nova Austral, antecedentes complementarios, para dar curso a una auditoría, a la par que inició una exhaustiva investigación. “El Servicio catalogó como gravísimos los antecedentes recibidos en el marco de una investigación periodística que, de comprobarse, infringen severamente la normativa sanitaria establecida para la operación de los centros de cultivos en la salmonicultura”, indicó el organismo.

Nova Austral replica

Por su parte, la salmonera aludida señaló a través de un comunicado que jamás ha instruido al personal de ocultar o manipular información a Sernapesca, o de llevar una ‘doble contabilidad’ (como se indica también en la publicación). “Respecto de los correos incluidos en el reportaje de prensa conocido hoy, se realizará una investigación interna para confirmar que no hayan sido editados y manipulados por el denunciante anónimo”.

La firma sostuvo además que existen permanentes controles en la empresa y por parte de Sernapesca, respecto de todas las variables asociadas al cultivo, como es la mortalidad, entre otras. “Absolutamente toda la información ha sido consistente y no se han detectado desviaciones, lo que ha sido confirmado en las revisiones que permanentemente hace el Sernapesca. Hoy (ayer) hemos instruido realizar un nuevo control. Respecto de los correos emitidos por el centro, es evidentemente una interpretación equivocada al decir que las palabras ‘real’ y ‘declarada’ apuntan a engañar a la autoridad. Los firmantes de esos correos indican que toda la información se refiere a la real de esta semana comparada con la declarada la semana pasada”.

Junto con ello, agrega que respecto de otros centros, a veces pueden presentar condiciones anaeróbicas de fondo, situación normal y que obliga al descanso del centro afectado, por lo que una vez que el fondo recupera la condición aeróbica, se reinician los cultivos. “Esto funciona porque los salmones generan materia orgánica que el medio es capaz de reciclar y recuperar sin problemas”.

En cuanto a las tablas que presenta la nota de prensa, Nova Austral enfatizó que son confusas ya que son Excel y no son reportes normales de la empresa. “Además, no son claros en mostrar que se traten de un mismo centro con números distintos. La mortalidad es toda real y puede tener muchas causas. Cada pescado que muere es retirado de la jaula, se evalúa la causa de mortalidad, se rebaja del inventario y se destina a reciclaje a una fábrica de harina de pescado. El número de peces muertos se reporta semanalmente a Sernapesca, quienes también llevan un control del inventario del centro. Si un pescado muerto no es rebajado en el inventario, entonces esa diferencia aparecerá en la cosecha, ya que no se puede cosechar y procesar pescado que murió hace semanas o meses”.

El reportaje también refiere datos de una importante presencia de mortalidad por BKD -enfermedad bacteriana del riñón- en torno al 82,77%. “La información tiende a confundir, ya que es ese el porcentaje de los peces que murieron por esa causa, en circunstancias que la mortalidad fue de 0,35%, es decir, por esa enfermedad murió solamente un 0,29%. No hemos podido confirmar la exactitud de ese correo, que habla sobre mortalidades en muchos centros, pero la empresa alguna vez ha tenido mortalidades superiores a ese 15%, lo cual ha sido debidamente informado a Sernapesca”.

Asociación de Salmonicultores

En tanto, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes señaló que “la Asociación hace público su rechazo a cualquier práctica que vaya en contra de la normativa vigente con la que se rige la industria salmonicultora de nuestro país. Es fundamental que se realice una investigación a fondo, por parte de las autoridades pertinentes, para aclarar la autenticidad o falsedad de los hechos expuestos en el reportaje”.