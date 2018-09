Sernatur apuesta por transformación digital para apoyar a prestadores turísticos

Para Ximena Castro Rojas, la diversificación de la oferta regional debe ir en línea con las exigencias actuales del mundo turístico. En ello, concretar un correcto plan de promoción y avanzar en el registro de proveedores, se hace fundamental.

Ayer, con la presencia de la intendenta María Teresa Castañón Silva, la seremi de Economía, Natalia Easton Cortesi, y un grupo de adultos mayores beneficiarios del programa Turismo Social del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), fue presentada oficialmente la nueva directora de este organismo en Magallanes, Ximena Castro Rojas.

El encuentro, enmarcado en las celebraciones del Día Internacional del Turismo, fue el escenario ideal para realzar los desafíos de la zona en el concierto local, nacional de cara hacia el extranjero, entre los cuales la timonel citó la transformación digital.

Acerca de esta transformación, recalcó que su concreción permitirá ayudar a los prestadores turísticos a que puedan estar al tanto de lo que busquen los nuevos visitantes. “El viajero actualmente está muy digitalizado, es más exigente. Hay muchas plataformas y nosotros tenemos que estar en línea con eso”.

Asimismo, enfatizó la necesidad de desarrollar el turismo interno -nacional y regional- como el social, todo ello bajo un esquema enfocado a la diversificación de los destinos en Magallanes.

En tal escenario, Ximena Castro indicó que como parte de las actividades de celebración del Día Internacional del Turismo, nuestra región estará presente el 11 de octubre en Santiago para el lanzamiento de la temporada de verano. “Vamos a llevar un pedacito de Magallanes, habrá gauchos y ñandúes”, mencionó junto con destacar que se debe perseverar en el registro de proveedores, factor clave para brindar a quienes nos visiten, un servicio seguro y de alto estándar.

En cuanto al proceso de investigación relativo al cuestionado programa de promoción de la Patagonia que lideró la ex directora del Servicio, Lorena Araya Guarda, la nueva titular del servicio explicitó: “Eso sigue su proceso. Estamos ad portas de que exista una prolongación -de dicho plan- para que podamos usar los recursos y trabajar en distintos frentes para que no se estanque nada. Vamos a cumplir con los compromisos que estableció la seremi Easton. Ella instaló muchas mesas público-privadas que son necesarias a nivel regional como provincial y vamos a continuar con eso. Todo lo que es sumario y ese análisis va a seguir su curso, pero no nos va a desviar de lo que tenemos que hacer”.

La seremi de Economía complementó señalando que la instauración y ejecución del programa va muy de la mano con la reciente declaratoria de las comunas de Cabo de Hornos y Torres del Payne como Zonas de Interés Turístico (Zoit). “Es una excelente noticia para nuestra región y vamos a seguir avanzando para con otras áreas, lo que nos permite tener un desarrollo sostenido, sustentable y coherente del turismo en la región”.