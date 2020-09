Servicio de Impuestos Internos posterga pago de contribuciones para 2021

Por la crisis económica

El Servicio de Impuestos Internos implementó la opción de postergar las dos cuotas de contribuciones del segundo semestre, las que podrán pagarse en cuatro cuotas reajustables y sin intereses durante 2021.

La medida, que es parte de las herramientas tributarias para apoyar a los contribuyentes para enfrentar la crisis por la pandemia, beneficia a 731.712 personas naturales propietarias de bienes raíces con destino habitacional, cuyo avalúo fiscal no exceda de 5.000 UF, unos $143 millones aproximadamente. Si el contribuyente cuenta con más de una propiedad de estas características, el beneficio aplicará a la de mayor valor (el más cercano a las UF 5.000).

La secretaria regional ministerial de Hacienda, Lil Garcés, destacó que la medida se aplicará de manera automática, por lo que las personas no tendrán que realizar ningún trámite adicional: “Esta medida nace para alivianar la carga financiera que tienen las familias con respecto al pago de contribuciones de las cuotas de septiembre y noviembre, para propiedades cuyo avalúo fiscal no exceda de 5.000 UF, la postergación se aplicará en forma automática a las cuotas del segundo semestre que no se encuentren pagadas al 31 de diciembre de 2020. De esta forma, el SII dividirá los saldos pendientes de septiembre y/o noviembre en cuatro cuotas iguales, sin intereses, que se pagarán junto con las contribuciones de 2021”.

Adicionalmente se establece como medida de apoyo que todas las cuotas de contribuciones del año 2020, para propiedades de cualquier avalúo, destino y propietario, podrán ser pagadas hasta el 31 de diciembre de 2020 sin intereses por mora ni recargos.

En el caso de quienes hayan postergado la cuota de abril, y mantengan un saldo que debía cancelarse con las cuotas de contribuciones del segundo semestre, también puede postergarse hasta 2021, siempre y cuando cumplan las nuevas condiciones establecidas para esta nueva postergación.

Aquellos contribuyentes que tengan registrado el pago automático de sus contribuciones y deseen acceder a este beneficio de postergación, deberán desactivar directamente con su institución bancaria esta opción antes del vencimiento de cada cuota para que este pago no se realice.

Los contribuyentes que cumplen los requisitos para acceder a este beneficio, ya están siendo notificados al correo electrónico registrado en el SII. También están recibiendo el valor de las cuotas de septiembre y noviembre, en el caso que opten por pagar durante este año.

Ya está disponible en los sitios web del SII y Tesorería General de la República la opción para el pago de las cuotas de contribuciones del segundo semestre.