Sexto básico “Saike” prepara segunda edición de boletín escolar “Abanico Austral”

Hace un mes, la Escuela Patagonia presentó el primer número de su boletín escolar y comunitario “Abanico Austral”, trabajo realizado por los estudiantes del quinto básico “Paine”. En aquella ocasión, hicieron un recorrido por el sector donde se ubica el establecimiento e hicieron algunas entrevistas a vecinos y trabajadores. Pero este proyecto continúa y ahora fue el turno del sexto básico “Saike” el que tuvo la responsabilidad de reportear y obtener la información para su segundo número.

Siempre con la asesoría de la profesora de Lenguaje Karina Barrientos Ruiz, ahora la mirada se amplió a la comunidad, ya que el tema principal es el día de la región, con la metodología que la docente aplica para este trabajo: “En este proyecto de aula es imprescindible considerar la curiosidad y creatividad de cada uno de los estudiantes, es por ello que se utiliza como metodología principal del coaching neurolanguage, que tiene como objetivo acompañar y guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, invitando a cada integrante a focalizar su atención en lo que es relevante para sí mismo y su equipo de trabajo. En una primera etapa se indaga la situación inicial del proceso de aprendizaje, haciendo preguntas abiertas, centradas en el qué y el cómo. En esta etapa es importante la escucha activa, respetar los tiempos de razonamiento y de silencio de cada niño. Posteriormente, se hace trazado en la conversación, personalizando y retroalimentando las ideas y opiniones que surgen de los estudiantes. Luego, establecer objetivos y plantear diversas alternativas y opciones de trabajo, siendo los niños quienes eligen qué van hacer y cómo lo van hacer”, explicó.

Así surgen las visitas pedagógicas que, siguiendo esta base y también el sello de identidad patagónica que tiene la escuela, buscan estimular la curiosidad de los estudiantes. La primera visita fue el Cementerio Municipal, el 2 de octubre, en la que recorrieron mausoleos, bóvedas y nichos con diversas historias narradas por el administrador Claudio Carrera Doolan e interactuando con el personal a través de preguntas redactadas previamente.

Ayer continuaron en su recorrido, visitando la Plaza Muñoz Gamero y llegando hasta el Kiosco Roca, donde realizaron una entrevista al personal. Esta labor estuvo a cargo de las estudiantes Monserrat Sporman, Catalina Lepicheo, Kytzia Villalón y Javiera Delgado, quienes junto a su compañero Angel Ruiz, conversaron con María Gómez, funcionaria con mas de 40 años en el local.

“Muy buena la actividad porque nos contó cómo se creó y nos gustó mucho conocer la historia del Kiosco Roca, antes se llamó kiosco Plaza y como estaba acá, lo llamaron así” destacó Monserrat Sporman. A su lado, Angel Ruiz complementó “es entretenido porque así conocemos más de cómo se formó el kiosco”.

Monserrat también recordó la visita al cementerio “nos contaron de sus orígenes, leyendas y después vamos a hartos lugares. Es entretenido salir del colegio”. Lo mismo opina Catalina Lepicheo: “Me gustó mucho, lo que más me ha gustado es poder salir a descubrir por nosotros mismos y no buscarlo en internet, es distinto. Al cementerio fui, pero esta actividad me gustó más. Yo iba anotando las preguntas y las respuestas y con una compañera escribimos”.

Finalmente, Javiera Delgado indicó que “estuve escribiendo las preguntas que hacían mis compañeras, y lo que la gente del Kiosco Roca decía; estuvo fácil, las preguntas las prepararon mis compañeras, Catalina y otra más. En el cementerio fue genial porque conocimos la historia que no sabíamos”.

Después de ir al Kiosco Roca, el curso acudió hasta el monumento al Ovejero, porque como explicó la profesora Karina Barrientos, “para contextualizarlo con el reconocimiento que se hizo del perro ovejero como una nueva raza”. La última actividad será este sábado, en el restaurante El Arriero, donde degustarán cordero magallánico. “Los chicos ya investigaron sobre recetas y nos queda el proceso de ver cómo preparan un cordero y lo prueben”.

De esta forma, el fin de semana se llevarán actividades para la casa, después se recopilará todo el material para iniciar el proceso de edición. Finalmente se revisa y de ahí viene el diseño final de esta nueva edición de “Abanico Austral”.