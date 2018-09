Una ingeniero agrónomo magallánica asume el lunes la dirección regional de Turismo

– Potenciar los planes de promoción regional, como consolidar un trabajo permanente en alianza con el sector público-privado son parte de las tareas que la ingeniera agrónoma avizora ad portas de tomar el timón de la entidad.

Luego de algunos meses de incertidumbre, ayer se despejaron dudas respecto de quién tomará las riendas del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) a nivel regional. A partir de este lunes, asume el cargo la puntarenense Ximena Castro Rojas (43) -casada, una hija-, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y diplomada en Marketing Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien entre sus principales tareas señala el de potenciar el plan de promoción de la Patagonia, así como consolidar estrategias para enfrentar la estacionalidad.

A saber, la nueva puntal de la entidad -que llega al puesto por alta dirección pública- se desempeñó anteriormente en la gerencia comercial en estancia Cerro Guido (2004-2009) y posteriormente en el hotel Indigo Patagonia Hotel & SPA (2009-2010), así como en la gerencia de ventas en Fantástico Sur y la dirección general de Inadventure Travel.

– ¿Cómo se da esta llegada desde el mundo del agro, al del turismo?.

– “Surgió luego de algunos años en que trabajé ejerciendo mi profesión en diversos puntos de la zona central de Chile e incluso en una planta exportadora de frutas. Con el paso del tiempo, extrañé la región y en una oportunidad recibí una invitación para visitar el Parque Torres del Paine. Fui y me enamoré de todo lo que tiene que ver con el turismo, por lo que decidí hacer un cambio grande en mi vida y me vine de guía de trekking a Cascada Expediciones, hice el circuito W incontables veces. Luego me reconvertí un tanto hacia el tema de gerencias comerciales, comenzando con un proyecto turístico en estancia Cerro Guido, hasta llegar a Fantástico Sur, en el Paine. “Esa etapa la disfruté mucho porque pude compatibilizar mis tareas con trabajo en terreno, algo que me apasiona. A partir de eso comencé también a participar en muchas ferias en el extranjero, como también en las últimas cumbres que se han hecho desde la Asociación Mundial de Turismo Aventura, en países como Irlanda, Suiza, Namibia, Salta, Alaska, siempre tratando de ir conociendo otras experiencias”.

– Con todo este background, ¿qué piensa de las posibilidades de Magallanes como destino turístico, al día de hoy?.

– “Tenemos un potencial tremendo y de ahí la importancia de ampliar nuestra alternativa de lugares para visitar, incorporando fuertemente Tierra del Fuego, Porvenir, Puerto Williams, isla Riesco, Punta Arenas y la Antártica. Así también, Puerto Natales, donde puedes estar fácilmente ocho días, ya sea navegando los canales, hay opciones de trekking, Kayak, cabalgatas, a lo que podemos agregar una gastronomía muy interesante, incluso en invierno”.

“Si diversificamos adecuadamente nuestra oferta turística podríamos triplicar la cantidad de visitantes a la región, para lo que es clave trabajar de forma estrecha con las cámaras de turismo, los empresarios, asociaciones de hostales, artesanos, huerteros, prestadores de servicios y todos los que estén dispuestos a ayudar a conformar una identidad. Esto va de la mano de promocionar la región en conjunto, sintiéndonos parte de una de las regiones turísticas más importantes de Chile. De avanzar en esa dirección, lograremos un mayor impulso a la economía local, lo que es relevante dado que este es un sector transversal”.

– ¿Acá se retoman lineamientos de la primera administración de Piñera?

– “Sí, en esto quiero dar realce a la gestión de Andrea Téllez, que fue directora regional en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Ella hizo un trabajo de excelencia y la idea es continuar, levantando a la región no haciendo una labor desde una burbuja, sino vinculándonos con otros servicios y entidades público-privadas”.

“Espero podamos estar desplegados permanentemente en terreno, porque para promocionar hay que conocer lo que tenemos, así que pretendo estar recorriendo y teniendo contacto con la comunidad el mayor tiempo posible”.

– ¿La formalización de establecimientos que brindan alojamiento será una de las prioridades en su gestión?

– “Eso es algo que tenemos que trabajar con bastante ahínco. Cuando estás registrado en Sernatur, accedes a beneficios en actividades. Buscaremos la forma de asistir e incentivar a los proveedores, para que sean parte de un crecimiento turístico que beneficie a toda la región”.

Ximena Castro Rojas asume en reemplazo de Lorena Araya Guarda, cuya gestión fue duramente criticada en agosto por la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, quien refirió se hizo una auditoría a partir de la cual surgirá un sumario.