Bernardo Bastres ante citación de los obispos chilenos a Roma: “Si el Papa estima conveniente que puede ser un obispo distinto que pueda llevar la diócesis, en eso no tengo ningún problema”

“Personalmente, si el Papa estima conveniente que puede ser un obispo distinto que pueda llevar la diócesis y las cosas adelante, bendito sea Dios, en eso no tengo ningún problema. Voy a Roma con la libertad de decir al Papa, esto es lo que pasa, esto es lo que ha sucedido y vea usted que es lo mejor para los católicos de Magallanes” expresó el obispo Bernardo Bastres frente a la convocatoria a Roma de todos los obispo chilenos.

Monseñor fue consultado ayer sobre la carta enviada por el Papa Francisco a la Conferencia Episcopal, donde la máxima autoridad de la Iglesia Católica reconoció su dolor y vergüenza por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Esto, luego de leer los 64 testimonios de víctimas recogidos en febrero pasado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna.

Este domingo, el obispo Bernardo Bastres presidió la conmemoración por los 100 años de la parroquia María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales (ver página 6), luego de lo cual se refirió al mensaje del Santo Padre.

Al respecto, expresó que “en primer lugar nos alegró la carta del Papa, pero también al igual que el Papa nos pone en una situación de bastante vergüenza de reconocer delante de la comunidad que no hemos hecho bien el trabajo”.

Añadió que “cuando a uno le dicen que algunas cosas no las has hecho bien: no la hice bien no más, que le vamos a hacer. Pedimos perdón, agachamos la cabeza y buscaremos juntos los caminos por donde tenemos que trabajar para volver a establecer las confianzas rotas y alejadas”.

Manifestó que en el encuentro a efectuarse en la tercera semana de mayo se les comunicará sobre algunas medidas ya determinadas por el Papa. Junto a ello está la reflexión efectuada por la iglesia de Chile y en el mismo encuentro, se supone, se verán otras medidas a adoptar para volver a restaurar las confianzas que están rotas y en lo posible reparar el mal causado.

Sobre la iglesia en Magallanes expresó que se ha realizado mucho para enfrentar el tema de los abusos sexuales con la preparación de agentes pastorales; el trabajo con las comunidades de base y el actuar que se ha tenido frente a sacerdotes que han violado la ley.

Sin embargo reconoció que existen hechos históricos no resueltos. Al respecto dijo que “hay situaciones que siguen ahí, que de repente cada cierto tiempo aparecen en la prensa. Hay algunas personas que dicen que yo soy encubridor de algunas cosas siendo Provincial Salesiano, bueno yo creo que eso tendrá que aclararse y ver la cosa como es”.

Previo a su viaje a Roma se escuchará a sacerdotes y religiosos para ver como se ha actuado frente a este tema. Desconociendo si algún magallánico entregó su testimonio a monseñor Scicluna, se expondrá ante el Papa lo que está viviendo la Iglesia a nivel local, las dificultades que han existido, lo que piensa la gente sobre la Iglesia y con ello “el Papa tendrá elementos suficientes para decir por dónde ir, por dónde ponerle empeño y si hay que cambiar, cambiamos”, expresó el obispo Bastres.