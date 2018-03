Alcalde Radonich: “Si el Partido Comunista me estuviera tirando flores como lo hace con Maduro, yo estaría preocupado”

A su vez, el jefe comunal se refirió al bochornoso episodio de la renuncia del recién asumido seremi de Justicia, Hernán Ferreira, expresando que “aquí no se respetó este principio de buena fe, en que la misma persona que sabía que tenía problemas debería haberse abstenido”.

Como una crítica política sin fundamentos calificó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, las declaraciones emitidas por la mesa regional del Partido Comunista, que por medio de un comunicado hizo públicas sus aprensiones en torno a las primeras señales entregadas por el actual gobierno local.

En dicho documento, fue abordada y reprochada la gestión municipal del edil en torno a su capacidad para lidiar con la situación financiera actual en diversos tópicos, aunque esencialmente en la crisis de la Corporación Municipal (Cormupa), donde se aseveró que el jefe comunal seguiría manifestando “excusas y burdas explicaciones para la mala ejecución presupuestaria”.

– ¿Cómo reacciona a las críticas en su contra por parte del Partido Comunista?

– “Yo estoy tranquilo. Si el Partido Comunista me estuviera tirando flores como lo hace con Maduro, yo estaría preocupado. Representamos todo lo contrario a lo que ellos defienden. Que son dictadura, que son escasez, que son violencia, y por tanto quedo tranquilo que el PC critique mi gestión. Si ven las últimas declaraciones de lo que ha pasado en Venezuela uno se da cuenta que es una oda a lo que pasa con Maduro. Por lo tanto estoy tranquilo y conforme que tenga una crítica de ellos”.

– En el comunicado del PC se reprochó que usted estaría dando excusas y burdas explicaciones para la mala ejecución presupuestaria…

– “Yo le pediría a ellos que antes de emitir un comunicado político conversaran con su compañera militante, con la ex seremi de Educación Margarita Makuc, con quien tuve un muy buen vínculo y estuvimos trabajando muy bien en políticas públicas para poder mejorar el estado de la Cormupa, y yo creo que ella puede darles más información porque tuvo hasta la gentileza de irse a despedir, yo le di las gracias porque tuvimos la colaboración de ella en una situación compleja. Si vamos a criticar de manera técnica, yo creo que la mejor voz que tiene el Partido Comunista está al lado y es la ex seremi”.

– Por otra parte, un grupo de profesores que concurrió el viernes a la Contraloría Regional manifestó que no estaría siendo escuchado en sus demandas…

– “Yo los he visto más en prensa, con reuniones con la Corporación y el Concejo Municipal, y creo que tienen canales de comunicación muy privilegiados que vamos a mantenerlos como los hemos hecho desde el día uno, y sinceramente no sé qué es lo que quieren tener ellos. Creo que no tiene fundamento señalar que no han sido escuchados, sino que todo lo contrario”.

– Las críticas también se ampliaron respecto a la designación de los directores interinos…

– “Nosotros tenemos 800 profesores, tengo un vínculo permanente con los colegios y hemos ido avanzando con el curso de directores, hubo interinos que duraron más de cinco años, nunca escuché mayores críticas, y hemos hecho tres concursos públicos. Yo he privilegiado y se lo he dicho a la primera prioridad que me da esta terna que es un tema que lo realiza la Alta Dirección Pública, porque uno finalmente es un espectador. Estoy convencido que un buen director o directora marca la diferencia. La última ley que regula la elección de directores es una ley muy complicada para muchos buenos maestros que tenemos, pero que lamentablemente no cumplen con las formalidades”.

“En el tercer concurso que terminó ahora nos encontramos que de los diez postulantes habían ocho no aptos, en el otro siete no aptos. Aprovechando el buen desempeño que han tenido muchos docentes en la última evaluación, tenemos que también apoyarlos para que tomen cursos de liderazgo para que puedan postular a estos cursos de directores. Creo que ahí hay que ser ingenuos para no ver que hay un acople político para una situación que lo que menos tiene que jugarse es la politización de algo que es tan sensible”.

– Respecto al gobierno, la mesa local comunista calificó la instalación del gabinete regional como “profundamente ajeno a la actividad pública”.

– “El Partido Comunista que alaba a Maduro, quizás el perfil que están buscando como dirigentes son otros. Ellos perdieron el gobierno, no sé si lo han entendido, y la gente votó mayoritariamente por algo totalmente distinto a lo que había. El mandato popular que fue tan claro y rotundo así lo dice. Por tanto, es una crítica política que es legítima en democracia pero finalmente están recién asumidos, nos encontramos con personas que tienen valiosos currículum y yo estoy muy contento con los nombres. Lo importante es que pueden hacer bien el trabajo para todos los sectores de nuestra ciudad. Esto no es un motín de guerra, ni la municipalidad ni el gobierno regional. Todos los seremis y jefes de servicios nombrados tienen que demostrar que son las mejores personas para ocupar estos cargos en pos de velar por los 150 mil habitantes de nuestra región. Finalmente creo que es parte del show político, son declaraciones inconsistentes”.

Destitución del

seremi de Justicia

– ¿Cómo reacciona a la destitución del ahora ex seremi de Justicia, Hernán Ferreira?

– “Con mucha molestia por la irresponsabilidad de algunas personas. Uno tiene que actuar de buena fe, uno puede conocer a muchas personas y ver un ámbito de la vida, entonces el primer filtro debiese ser de la misma persona que está postulando, de indicar que tiene unos problemas que pueden tenerlos todo el mundo, pero por eso y por responsabilidad debe informarlo previamente. Aquí no se respetó este principio de buena fe, en que la misma persona que sabía que tenía problemas tendría que haberse abstenido…”

– Pero en este caso habría sido la misma diputada Sandra Amar y el ex presidente regional de la Udi, Nolberto Sáez, quienes habrían propuesto a Ferreira

– “Da lo mismo quien lo propone, creo que la primera responsabilidad es de la persona a la que le proponen un cargo y no informa que tiene situaciones que pueden ser salvables en un momento distinto, pero claramente iban a significar un ruido para el gobierno. Yo hubiera preferido que el postulante advirtiera esta situación. Esperemos que la próxima persona que sea nominada para este cargo cumpla con todos los requisitos, pero por sobre todo con todos los estándares éticos”.